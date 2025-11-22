Galicia lidera la demanda de la gestión plena del litoral para las comunidades

Las comunidades con litoral reclaman una reforma de la Ley estatal de Costas para poder ejercer plenamente sus competencias sobre su margen marítimo. La petición se produjo ayer en la clausura de la I Cumbre del Litoral, celebrada en Baiona; un foro que reunió a representantes de Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta, Ángeles Vázquez, subrayó la «coincidencia» entre los territorios participantes a la hora de exigir al Estado una normativa «adaptada a la realidad actual» y sin «trabas innecesarias». Recordó que Galicia asumió el pasado 1 de julio la gestión plena de su costa tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral (Loxilga), y animó a otras comunidades a avanzar en la misma dirección.

Asimismo, Vázquez ofreció la colaboración de Galicia para liderar la demanda de reforma estatal, con el objetivo de reforzar la coordinación entre territorios y avanzar en un equilibrio entre protección ambiental y desarrollo socioeconómico del litoral. Además, destacó la importancia de mantener foros como esta Cumbre para «compartir experiencias» y mejorar la ordenación del dominio público marítimo-terrestre. a Xunta confía en que este consenso marque un punto de inflexión.