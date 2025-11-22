Galicia lidera la demanda de la gestión plena del litoral para las comunidades
REDACCIÓN
Las comunidades con litoral reclaman una reforma de la Ley estatal de Costas para poder ejercer plenamente sus competencias sobre su margen marítimo. La petición se produjo ayer en la clausura de la I Cumbre del Litoral, celebrada en Baiona; un foro que reunió a representantes de Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, Andalucía, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña.
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta, Ángeles Vázquez, subrayó la «coincidencia» entre los territorios participantes a la hora de exigir al Estado una normativa «adaptada a la realidad actual» y sin «trabas innecesarias». Recordó que Galicia asumió el pasado 1 de julio la gestión plena de su costa tras la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral (Loxilga), y animó a otras comunidades a avanzar en la misma dirección.
Asimismo, Vázquez ofreció la colaboración de Galicia para liderar la demanda de reforma estatal, con el objetivo de reforzar la coordinación entre territorios y avanzar en un equilibrio entre protección ambiental y desarrollo socioeconómico del litoral. Además, destacó la importancia de mantener foros como esta Cumbre para «compartir experiencias» y mejorar la ordenación del dominio público marítimo-terrestre. a Xunta confía en que este consenso marque un punto de inflexión.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Sanción a la Xunta por ceder datos de familias numerosas a una cadena de supermercados
- La Xunta deja la puerta abierta a cambios en la moratoria del eucalipto
- Bruselas pretende quitar la PAC a cerca de 5.000 jubilados para 2032
- La Xunta tendrá ya en marcha en 2026 las 4.000 viviendas públicas prometidas
- Alerta amarilla en todas las provincias de Galicia salvo Lugo
- Los médicos ahorrarán tiempo con la IA: ¿El paciente tiene alergias?