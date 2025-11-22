Los derechos de los niños toman el Parlamento
Niños y niñas de una docena de concellos gallegos participaron ayer en el Foro Infantil de Unicef en el Parlamento. Representantes de Burela, Cedeira, Moeche, Redondela, Nigrán, Ponteareas, Tomiño, O Rosal, Moaña o Tui analizaron los derechos de la infancia en el entorno digital, abordando salud mental, privacidad, ciberacoso e igualdad. Cada participante expuso sus propuestas. Destacaron la importancia de espacios de participación y defendieron su derecho a ser escuchados: «Cuando la infancia habla, las cosas cambian».
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Sanción a la Xunta por ceder datos de familias numerosas a una cadena de supermercados
- La Xunta deja la puerta abierta a cambios en la moratoria del eucalipto
- Bruselas pretende quitar la PAC a cerca de 5.000 jubilados para 2032
- La Xunta tendrá ya en marcha en 2026 las 4.000 viviendas públicas prometidas
- Alerta amarilla en todas las provincias de Galicia salvo Lugo
- Los médicos ahorrarán tiempo con la IA: ¿El paciente tiene alergias?