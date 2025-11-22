El BNG propone que la Xunta gestione los aeropuertos

El BNG ha registrado una proposición de ley en el Congreso para transferir a la Xunta la gestión de los aeropuertos gallegos de titularidad estatal. La norma, presentada por Néstor Rego, contempla que Galicia tenga competencia exclusiva sobre aeródromos civiles, tránsito y transporte aéreo.

La transferencia incluiría la titularidad de infraestructuras, bienes de dominio público de AENA, planificación y ejecución de inversiones, fijación de tasas y administración de servicios. Se creará una Comisión Bilateral para coordinar la gestión y se garantizarán los derechos laborales del personal de AENA adscrito a las competencias transferidas. La propuesta prevé que Galicia participe en la formación y enseñanza relacionada con el transporte aéreo y las licencias oficiales.