El BNG propone que la Xunta gestione los aeropuertos
REDACCIÓN
El BNG ha registrado una proposición de ley en el Congreso para transferir a la Xunta la gestión de los aeropuertos gallegos de titularidad estatal. La norma, presentada por Néstor Rego, contempla que Galicia tenga competencia exclusiva sobre aeródromos civiles, tránsito y transporte aéreo.
La transferencia incluiría la titularidad de infraestructuras, bienes de dominio público de AENA, planificación y ejecución de inversiones, fijación de tasas y administración de servicios. Se creará una Comisión Bilateral para coordinar la gestión y se garantizarán los derechos laborales del personal de AENA adscrito a las competencias transferidas. La propuesta prevé que Galicia participe en la formación y enseñanza relacionada con el transporte aéreo y las licencias oficiales.
