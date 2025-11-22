Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG propone que la Xunta gestione los aeropuertos

REDACCIÓN

Vigo

El BNG ha registrado una proposición de ley en el Congreso para transferir a la Xunta la gestión de los aeropuertos gallegos de titularidad estatal. La norma, presentada por Néstor Rego, contempla que Galicia tenga competencia exclusiva sobre aeródromos civiles, tránsito y transporte aéreo.

La transferencia incluiría la titularidad de infraestructuras, bienes de dominio público de AENA, planificación y ejecución de inversiones, fijación de tasas y administración de servicios. Se creará una Comisión Bilateral para coordinar la gestión y se garantizarán los derechos laborales del personal de AENA adscrito a las competencias transferidas. La propuesta prevé que Galicia participe en la formación y enseñanza relacionada con el transporte aéreo y las licencias oficiales.

