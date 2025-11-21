Galicia y Vigo, líderes en inglés

Galicia repite como líder de España en conocimiento de inglés, según el estudio más amplio a nivel internacional que realiza Education First (EF) con carácter anual. De acuerdo con el informe de 2025, la comunidad gallega obtiene 563 puntos y se sitúa en el tramo de conocimiento «alto» de la tabla, encabezando de nuevo el ranking autonómico. Pese a perder un punto, sigue 20 por encima de España, que se quedaría en un conocimiento «medio».

Son también gallegas las dos ciudades, de las 20 españolas analizadas en el estudio, que obtienen la puntuación más elevada: Vigo, a la cabeza, con 569 puntos, y A Coruña, de segunda, con 567, ambas por encima del dato autonómico.