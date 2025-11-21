Las familias se piensan más lo del móvil a los niños: 12.000 menos en dos años

Aunque la edad media de acceso al primer móvil no ha cambiado desde 2021 y se mantiene en torno a los 11 años —según la macroencuesta de Unicef a cien mil estudiantes españoles, coordinada desde Galicia—, las advertencias de los especialistas de todos los ámbitos, el recelo de los progenitores y las políticas públicas poco a poco parecen calar en otra magnitud relevante: la del número de chavales que disponen de su propio smartphone. En Galicia son ahora 12.000 menos que en 2023.

Así lo revela la Encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares, recién publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A finales de ese año progenitores, preocupados por la utilización que se le daba a los móviles y la que trasladaban los docentes, comenzaron a movilizarse a través de grupos de WhatsApp. Un mes después la Xunta anunciaba la prohibición del móvil de los centros educativos, que entró en vigor en 2024.

De los pactos entre familias a la revisión de E-dixgal

Desde entonces se han ido sumando anpas que impulsan en colegios e institutos pactos para retrasar la entrega del teléfono a los chavales en un contexto en el que se han puesto en cuestión las pantallas en general y programas concretos como el del libro digital, promovido por la Xunta, han tenido que dar un giro para hibridarse con el papel tras ser revisados. Al mismo tiempo, el Gobierno central está impulsando una ley para proteger al menor en el entorno digital, con el dictamen de medio centenar de expertos que aconsejan 0 pantallas hasta los 6 años y smartphone, a los 16.

El mayor informe mundial

El informe de Unicef coordinado por el profesor de la USC Antonio Rial Boubeta, el de mayor impacto a nivel mundial hasta la fecha, también da cuenta de un descenso de la posesión de móviles entre el alumnado de ESO.

En términos porcentuales, disponen ahora de móvil el 61,7% de los niños gallegos de entre 10 y 15 años, frente al 69,3% de 2023. Es el segundo porcentaje más bajo del Estado, empatado con los murcianos. Aun así, en números absolutos suponen casi 86.000 menores. Con todo, muchos más acceden a internet: el 95,8%, en torno a 133.000.