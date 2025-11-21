Los concursos de los derechos mineros caducados en Lugo y Pontevedra quedan desiertos

Ninguna empresa ha mostrado interés en reactivar los 24 derechos mineros caducados en Pontevedra y Lugo. El concurso que lanzó en enero la Consellería de Economía e Industria —el primero que realizaba en catorce años— ha quedado desierto en estas provincias, mientras que sí se lograron adjudicar 18 permisos en A Coruña y otros dos en Ourense. Los derechos que quedaron vacantes podrán ser adjudicados ahora directamente si apareciese algún promotor que los solicita y sin mediar concurso.

En total la Xunta había ofertado un total de 51 derechos mineros cuyos permisos de explotación habían caducado y con la intención de que se retomase la actividad minera en estas zonas. Se trata de minas de caolín y arcilla, en la provincia coruñesa donde se sacaron a concurso 7 permisos (uno de explotación y seis de investigación). En Ourense ascendían a 10 las autorizaciones para sondear la prospección de arcilla, losa y granito ornamental.

Mientras, en Pontevedra el concurso incluía 17 derechos mineros (14 para explotación y tres para investigación) relacionados con el caolín, la arcilla y el cuarzo. Y en Lugo había disponibles otros 17 (2 para explotación y 15 para investigación) de materiales como caolín, feldespato, cuarzo, losa, baritina, hierro y mica.

Ecologistas

En ninguna de estas dos provincias hubo interesados. Ecologistas denuncian que «la Xunta impulsa a Galicia como una gran mina», pero sin embargo, aseguran, esto no se corresponde con la realidad. «No es así. Pontevedra y Lugo resultaron desiertos», explica, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de Ecoloxistas en Acción, Cristóbal López.

En A Coruña se aprobaron 18 permisos —cada derecho minero puede fraccionarse en varios proyectos— y fueron adjudicados a las empresas Caolines de Vimianzo, Epifanio Campo S.L. y Refractarios Campo S.L. Afectan a los ayuntamientos de Vimianzo, Dumbría, Muxía y Mesía.

En Ourense se dio luz verde a dos de las solicitudes presentadas por Áridos Técnicos S.A. y Canteras Ávila en el ayuntamiento de Toén. Quedaron, en todo caso, derechos mineros vacantes también en esta provincia.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció, en todo caso, que en enero de 2026 se convocarán cuatro nuevos concursos de derechos mineros, uno por provincia. Se priorizará la extracción de materias primas críticas como el litio y el wolframio, esenciales para la industria tecnológica.