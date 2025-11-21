El CES alerta del aumento de trastornos mentales y de la falta de profesionales

Galicia tiene, junto a Asturias, una de las prevalencias más altas de trastornos mentales de España, una problemática que no ha hecho sino aumentar tras la pandemia. De hecho, en el primer año del covid, según la Organización Mundial de la Salud, trastornos como la depresión o la ansiedad aumentaron un 25%. En este contexto, el Consello Económico e Social de Galicia (CES) reconoce en su último informe sobre salud mental que hay un «ambiente favorable» para mejorar la asistencia en salud mental, tanto en la comunidad como en el país en general, y señala, especialmente, a la necesidad de aumentar la ratio de profesionales, reducir las listas de espera, tener más psicólogos clínicos en Atención Primaria o prestar atención al impacto que tiene el trabajo en el bienestar emocional de la población.

Concretamente, uno de los principales retos, no solo de Galicia, sino de todo el país, es la falta de profesionales de la salud mental, que a su vez deriva en el problema sistemático de las listas de espera. En Galicia, «en el mejor de los casos», señala el informe, no bajan de 2 o 4 meses, mientras que en algún área sanitaria, como la de Vigo, roza los 12. De hecho, según los datos del Sergas a diciembre de 2024, el tiempo medio de espera para consultas externas en el Servicio de Psiquiatría en toda Galicia fue de 87,2 días.

Ante esto, el CES recomienda aumentar la coordinación entre todos los servicios de salud mental, y tener un sistema claro de filtro y derivación, como ya se empieza a hacer en algunas áreas, como el uso de la e-consulta, donde el médico de AP o pediatra consulta directamente con el profesional de salud mental el posible caso para derivarlo, y el profesional decide si es o no preciso. Además, apela a aumentar los psicólogos clínicos en la AP. Al respecto, la Xunta ya avanzó que introducirá 21 profesionales más, siendo el objetivo llegar a los 50 en el año 2030. De otro modo, siendo la salud mental uno de los motivos más comunes de consulta, se generan dos grandes problemas: por un lado, a veces se decide de forma prematura una derivación al psicólogo clínico o psiquiatra, con su consecuente tiempo de espera, o el inicio innecesario de medicación.

En todo caso, estas medidas no pueden hacerse sin el necesario aumento de profesionales de la salud mental. El consenso hoy en día, recuerda el CES, es que se debe garantizar una ratio de 18 psiquiatras, 18 psicólogos y 23 enfermeros especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes; si bien reconoce que un objetivo razonable a corto plazo podría ser alcanzar los 13-15 psiquiatras y psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Dos ratios, en todo caso, a las que ni Galicia ni España llegan. En el Sergas, tras haber ejecutado el plan postcovid, hay 240 psiquiatras, 166 psicólogos y 182 enfermeros especialistas, lo que arroja una ratio de 8,9 psiquiatras, 6,1 psicólogos y 6,7 enfermeros por cada 100.000 habitantes —que aumenta ligeramente si se computan también a los profesionales de drogodependencia—. Por lo tanto, si bien «se ha avanzado» y se va «en la dirección correcta», el CES concluye que «es necesario avanzar más a nivel de recursos profesionales».

Finalmente, el Consello Económico Social hace otra serie de recomendaciones, como priorizar la atención y los recursos a los trastornos más prevalentes, como la ansiedad o la depresión, sin dejar de lado el resto de problemáticas y prestando especial atención a los más graves, que exigen más recursos y más atención asistencial; o promover la alfabetización en esta materia, los programas de prevención e incluir en el currículum escolar, desde edades tempranas, programas para mejorar la salud mental.

Además, entre otras cuestiones, apela a las medidas para reducir el paro como barrera de «contención», puesto que «trabajar es un factor protector para no padecer la mayoría de los trastornos mentales», así como mejorar el atraso existente en la revisión de las bajas laborales por parte de la inspección médica sanitaria o garantizar la reintegración de estas personas una vez su baja ha finalizado.

El «constante» aumento de precios «agudiza la desigualdad social»

El Consello Económico Social advierte que la situación económica actual, marcada por una «gran inestabilidad» y por el «constante aumento de los precios, especialmente en el sector de la vivienda», está «agudizando la desigualdad social en muchos territorios». Así lo recoge el organismo en la memoria de 2024 que entregó este jueves su presidente, Manuel Pérez, al presidente del Parlamento, Miguel Santalices.Si bien los datos sobre pobreza y desigualdad social muestran «una mejoría» en el conjunto de la comunidad gallega, con tasas más reducidas y menores índices, respectivamente, el CES apunta a las actuales inestabilidades, y en este contexto resalta que la cobertura social «juega un papel fundamental para mitigar los efectos de esas disparidades económicas». Al respecto, ve «esencial» el sistema de protección social para garantizar la equidad «para todas las personas» y estima «crucial fortalecer» el papel redistributivo del sistema de pensiones.«La protección social que ofrece el sistema es de vital importancia en territorios como Galicia, donde las prestaciones y los subsidios sociales se convierten en la principal o incluso única fuente de ingresos para muchas familias», señala. Así, en 2023, el 35,8% de los ingresos de los hogares gallegos proceden de prestaciones, porcentaje que alcanza el 41,2% en la provincia de Ourense.