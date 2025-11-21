Carla Dopazo, mentora de nuevos talentos: «Necesitamos que las chicas sepan que también tienen su sitio en las matemáticas»

La Facultad de Matemáticas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) abrirá mañana, a pesar de ser sábado, sus puertas. La excepción a la regla se escribe con nombre de mujer. De mujeres, mejor dicho. Porque serán 51 las participantes en la I Olimpiada Matemática Femenina Galega, una cita inédita en la comunidad y que reunirá a chicas de ESO y Bachillerato. El evento supone un paso histórico en la visibilización del talento femenino en un ámbito donde la brecha de participación sigue siendo notable. Las que salgan finalistas irán a la cita estatal, la tercera en femenino que se convoca.

La impulsora y estudiante de tercer curso del grado en Matemáticas, Carla Dopazo Pavón, miembro de la Asociación Galega de Estudantes en Matemática (MaEGA) y una de las doce madrinas voluntarias del programa de preparación, resume así la motivación del colectivo: «Necesitamos que las chicas sepan que también es su sitio».

«Que as matemáticas non son cousa de nenos nin de xenios illados», aclara.

Un impulso desde el aula y desde la base

La idea nació en el seno de MaEGA, que detectó una participación muy desigual en competiciones matemáticas: en la última olimpiada autonómica para Bachillerato, de 140 inscritos solo 40 eran chicas. De ese diagnóstico surgió Aurias, un programa de mentoría individual pionero en Galicia.

El esquema es sencillo: doce madrinas —todas estudiantes universitarias— ofrecen clases online personalizadas cada dos semanas a chicas interesadas en las matemáticas de entre 15 y 18 años. Las mentoras trabajan con problemas reales que salen en la Olimpiada. También, con teoría básica y material elaborado por el propio colectivo, incluyendo un manual preparatorio y una base única de enunciados y soluciones en gallego.

«Chegar ás rapazas non foi doado», reconoce Dopazo. “Os institutos non sempre difunden estas iniciativas, pero as ANPAs fixeron un labor incrible. Grazas a elas houbo un efecto chamada”. La acogida superó las expectativas hasta el punto de que actualmente existe lista de espera para acceder al programa.

La Facultad, abierta «con absoluta xenerosidade»

La organización destaca el apoyo de la Universidade de Santiago, especialmente del decanato de Matemáticas, que facilitará las instalaciones durante toda la jornada del sábado. «Abriron a facultade un sábado para nós, sen pedir nada a cambio. Foi un xesto que non imos esquecer», subraya la estudiante coruñesa.

Las ganadoras de esta primera edición se darán a conocer el mismo sábado al finalizar la entrega de premios. A partir de las 18.00 horas, los resultados estarán disponibles en la web oficial. El objetivo de MaEGA, no obstante, va más allá del podio. La asociación quiere consolidar un proyecto estable que permita que las jóvenes descubran su propio potencial y encuentren referentes cercanos. «Cando ves que tes unha madrina que che dedica tempo, que che explica que ti tamén podes, cambia a maneira de mirarte. E iso é o máis valioso», afirma Dopazo.

La organización espera que esta primera edición sea solo el principio y que Galicia se convierta, año tras año, en un referente estatal de participación femenina en competiciones STEM.