El Bloque quiere una moratoria indefinida para el eucalipto

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, puso ayer el foco en la necesidad de «darle un giro de 180 grados a la política forestal» de Galicia y defendió «una moratoria indefinida en la plantación de eucalipto», a la vez que rechaza las medidas del PP, que propone mantener —y así se aprobará en el Parlamento— la prohibición de nuevas plantaciones, pero con mayor flexibilidad para acogerse a excepciones.

Pontón lo dijo ayer en Coirós (A Coruña), en su visita a las instalaciones de Xilonor, empresa especializada en la producción de madera contralaminada para su uso en el sector de la construcción.

La dirigente nacionalista indicó que se necesita «una moratoria indefinida en la plantación de eucalipto para apostar por un nuevo modelo con un monte multifuncional y en mosaico en el que haya un diseño con maderas de calidad que permitan segundas transformaciones».

Insistió en que Galicia tiene «un potencial enorme en el sector forestal», por lo que «el futuro no son medidas como la moratoria ‘fake’ del PP». «Nos parece que no es el modelo de futuro que necesita nuestro monte ni por rentabilidad ni por la consecuencias medioambientales que puede tener», censuró.