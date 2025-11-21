Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Al menos 600.000 personas se han vacunado ya contra la gripe

REDACCIÓN

Santiago

La campaña de vacunación de la Xunta ya ha alcanzado los 600.000 inmunizados contra la gripe y 360.000 frente al covid. Según estos datos, ya se han vacunado contra la gripe más del 44% de los menores de 11 años, el 58,7% de los mayores de 65, y el 52% del personal sanitario. En el caso del covid, esas cifras ascienden al 54% en los mayores de 70 años y el 33% del personal sanitario.

Por otro lado, la gripe está en un período de «intensidad baja con tendencia creciente», con 209 hospitalizaciones en la semana del 10 al 16, un 8% más que la anterior.

