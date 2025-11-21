Al menos 600.000 personas se han vacunado ya contra la gripe
REDACCIÓN
Santiago
La campaña de vacunación de la Xunta ya ha alcanzado los 600.000 inmunizados contra la gripe y 360.000 frente al covid. Según estos datos, ya se han vacunado contra la gripe más del 44% de los menores de 11 años, el 58,7% de los mayores de 65, y el 52% del personal sanitario. En el caso del covid, esas cifras ascienden al 54% en los mayores de 70 años y el 33% del personal sanitario.
Por otro lado, la gripe está en un período de «intensidad baja con tendencia creciente», con 209 hospitalizaciones en la semana del 10 al 16, un 8% más que la anterior.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- La Xunta deja la puerta abierta a cambios en la moratoria del eucalipto
- Bruselas pretende quitar la PAC a cerca de 5.000 jubilados para 2032
- La Xunta tendrá ya en marcha en 2026 las 4.000 viviendas públicas prometidas
- Alerta amarilla en todas las provincias de Galicia salvo Lugo
- Los médicos ahorrarán tiempo con la IA: ¿El paciente tiene alergias?
- «Hay chicas de 4º de la ESO en OnlyFans como forma fácil de ganar dinero»