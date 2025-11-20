Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El TSXG resuelve que las misiones en buques en el extranjero están exentas de IRPF

REDACCIÓN

Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da la razón a un militar de Ferrol y establece que las rentas obtenidas en misiones internacionales, incluso a bordo de buques de la Armada —y dos agrupaciones permanentes de la OTAN, o ejercicios como «Dynamic Manta» y «Baltops» entre 2016 y 2019— pueden acogerse a la exención del IRPF. El TSXG anula así la decisión del Tribunal Económico-Administrativo que había rechazado rectificar sus autoliquidaciones de 2016 a 2020.

El fallo, alineado con la doctrina del Supremo, destaca que la exención depende del trabajo en el extranjero y no de la soberanía del buque, y reconoce a la OTAN como entidad no residente. La AEAT deberá devolver 5.374 euros.Este fallo abre la puerta a más reclamaciones.

