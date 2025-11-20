El invierno se adelanta: lluvias, algo de nieve y frío en Galicia

Galicia encara varios días de meteorología revuelta con la llegada de aire frío del norte y un ambiente plenamente invernal. Desde ayer, la comunidad queda situada «entre altas y bajas presiones» —en términos meteorológicos— lo que implica cielos cubiertos a ratos y chubascos dispersos, sobre todo en la mitad norte. Además, la cota de nieve seguirá bajando y, de cara esta madrugada, ya podrá situarse por debajo de los 1.000 metros, abriendo la puerta a las primeras nevadas en zonas altas de Lugo como Os Ancares o A Fonsagrada, según MeteoGalicia .

Y hoy llega lo gordo: una masa de aire ártica desplomará las temperaturas y dejará chubascos en el norte, con nieve ya desde los 800 metros, aunque de nuevo solo en la montaña lucense . En el sur, en cambio, el cielo estará más limpio, aunque el frío se dejará notar con máximas por debajo de los 10 ° grados en muchos puntos del interior.

Mañana, viernes, tocará una pequeña tregua anticiclónica, con nubes y algún chaparrón temprano en el noroeste. Pero el sábado vuelve otra la inestabilidad detrás de la ventana: un centro de bajas presiones traerá lluvias que avanzarán desde el litoral hacia el resto de Galicia. Tanto Aemet como MeteoGalicia coinciden: a partir del domingo, seguirán las lluvias en la fachada atlántica, aunque las temperaturas empezarán a subir un poco.