Una IA gallega que ayuda en diagnósticos difíciles, premiada por innovación médica

La innovación sanitaria gallega es distinguida gracias a «Código Rojo», una plataforma gratuita que combina inteligencia artificial y experiencia clínica para asistir a los profesionales en el diagnóstico y manejo de casos complejos. El proyecto, impulsado por el investigador del IDIS y hematólogo gallego Adrián Mosquera, acaba de ser reconocido en los Premios «Ennova Health 2025».

Con origen en la oncohematología, «Código Rojo» ha evolucionado hasta integrar unos 310 módulos clínicos en múltiples especialidades, todos ellos actualizados de forma recurrente. Su propuesta combina casos interactivos, entornos de simulación, algoritmos explicables y formatos de divulgación como podcasts científicos.

Mosquera describe el proyecto como un «puente entre el conocimiento experto y la práctica asistencial diaria», una manera de asegurar que cualquier médico, sin importar dónde ejerza, pueda acceder a la mejor información.

Hematólogo Manuel Rodríguez

Entre los colaboradores clínicos se encuentra también el hematólogo vigués Manuel Rodríguez, del Hospital Álvaro Cunqueiro, que contribuye con su experiencia asistencial –y que, además, fue reconocido recientemente con el premio Innovah de la Sociedad Española de Hematología por su labor innovadora en el ámbito de la IA aplicada a la hematología—.

El equipo liderado por Mosquera ya trabaja en una tecnología aún más disruptiva: agentes clínicos virtuales capaces de asistir a los médicos en decisiones diagnósticas y terapéuticas. Según su visión, la verdadera innovación no depende de «tener la máquina más potente», sino de formar especialistas híbridos capaces de diseñar y supervisar sistemas inteligentes con criterio, ética y sensibilidad clínica.

Para Mosquera —que ayer estaba en Guatemala— y la red de expertos, el reconocimiento «Ennova Health 2025» supone un nuevo impulso para construir una medicina más precisa, accesible y humana. En un momento de euforia mediática en torno a la IA, este investigador gallego representa una voz distinta: su aproximación no busca reemplazar al médico, sino elevar su capacidad de decisión mediante ciencia de datos validada y ética médica.