Enfermeros y fisioterapeutas irán a la huelga en diciembre
Censuran que la negociación actual entre la Xunta y la mesa sectorial sea «médico-centrista»
REDACCIÓN
El sindicato Satse ha convocado una huelga de enfermeros y fisioterapeutas de Atención Primaria para el próximo 4 de diciembre, tras considerar que el sistema actual de negociación entre la Consellería de Sanidade y la mesa sectorial «no representa» sus intereses, «al centrar todo el debate en un sistema médico-centrista, sin poner en valor al resto de los trabajadores del sistema sanitario».
De este modo, ven «inadmisible» que parte de la huelga prevista para el 26, 27 y 28 de noviembre en los centros de AP se centre en temas médicos «casi exclusivamente», mientras aspectos que afectan a fisioterapeutas, enfermeros y enfermeros especialistas «quedan descolgados». Por este motivo, ya han comunicado su decisión al Sergas de hacer otra huelga, reclamando mejoras laborales y más dotación de personal.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- La Xunta deja la puerta abierta a cambios en la moratoria del eucalipto
- Bruselas pretende quitar la PAC a cerca de 5.000 jubilados para 2032
- La Xunta tendrá ya en marcha en 2026 las 4.000 viviendas públicas prometidas
- Alerta amarilla en todas las provincias de Galicia salvo Lugo
- Los médicos ahorrarán tiempo con la IA: ¿El paciente tiene alergias?
- «Hay chicas de 4º de la ESO en OnlyFans como forma fácil de ganar dinero»
- La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera