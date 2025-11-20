Un 76% de las mujeres del rural se siente menos protegidas ante la violencia machista

Una encuesta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) constata que un 76,77% considera que en el medio rural hay una menor protección ante la violencia de género y la mitad de ellas aseguran conocer un caso. Este último dato asciende si se suma a aquellas que prefieren no contestar (9%), puesto que «deberíamos suponer que no quieren contestar porque la respuesta también infiere un sí», según señaló ayer la secretaria xeral de Fademur, Rosa Arcos, en la presentación del estudio.

Entre otros datos relevantes del estudio, también destaca que un 74% de las encuestadas —de una muestra de 500 personas— asegura que no se recibe suficiente información sobre violencia de género; mientras que un 76,15% piensa que este tipo de violencia tiene la misma incidencia en ciudades, aldeas y villas. Esta última cifra es 12 puntos inferior a la obtenida en la primera encuesta de este tipo realizada, en 2017.

Además, el estudio también arroja luz sobre la percepción de las mujeres que viven en el rural sobre la actuación de la justicia en esta materia. En base a datos de una pregunta multirespuesta, un 75,10% considera que actúa lento y un 63,40% piensa que, aunque la víctima denuncia, no está protegida. «El factor territorio opera de forma negativa en las posibilidades de denunciar, de acercarse a recursos públicos y en las posibilidades de ser protegidas y cuidadas», señaló al respecto la secretaria xeral de la federación.