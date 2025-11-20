Un 40% de los pacientes espera más de 4 días para su cita en Atención Primaria

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reivindicó ayer en el pleno del Parlamento que Galicia es «la segunda comunidad con menores tiempos para consultas» con especialistas y «la cuarta con menores tiempos de espera media quirúrgica». Además, celebró que «más del 60% de los pacientes tiene consulta en Atención Primaria en menos de cuatro días», lo que implica que, en contraposición, alrededor de dos de cada 5 personas tienen que esperar más tiempo para su cita.

Además, haciendo un repaso por la actividad sanitaria de este año, señaló que la comunidad ha aumentado en un 1,5% «el número total de intervenciones quirúrgicas, haciendo casi 110.000 en los seis primeros meses», y que «las consultas externas también han aumentado en 51.560 hasta llegar a más de 2,6 millones». De hecho, señaló que «todas las áreas sanitarias están por debajo de los 70 días de espera una primera consulta».

Al hilo, ante las críticas del BNG y del PSdeG, que urgen medidas para reducir las listas de espera —asegurando los socialistas que en junio de este año había más de 360.000 personas esperando a ser atendidas, que representan un 13% de la población de la comunidad—, el titular de la cartera de Sanidade reconoció que «es evidente que existe un problema claro en Atención Primaria, pero en todo el país», exigiendo al Ministerio de Sanidad medidas para paliar el «déficit» de médicos.