Santiago acogerá el primer centro de víctimas de violencia con adicciones

Santiago será finalmente el lugar elegido para poner en marcha el primer centro de acogida de Galicia destinado a mujeres víctimas de violencia de género que, además, afrontan problemas de adicciones. La Consellería de Política Social e Igualdade confirmó que la instalación abrirá a lo largo del próximo año y que dispondrá de 20 plazas, con opción de ampliación.

Fuentes del departamento que dirige Fabiola García explican que se trata de un recurso pionero en la comunidad, concebido para ofrecer un tratamiento integral que combine apoyo terapéutico, acompañamiento social y protección específica desde una perspectiva de género.

El proyecto se desarrollará en colaboración con «Proyecto Hombre», entidad con amplia trayectoria en el ámbito de las adicciones, a la que la conselleira definió como «la que más sabe sobre este ámbito».

Este centro había sido anunciado en un primer momento para el municipio de O Porriño, pero el Concello renunció pocos meses después al no poder adquirir el inmueble necesario. Tras aquella decisión, la Xunta optó por buscar una alternativa y fijó Santiago como ubicación definitiva.

Además de esta iniciativa, García avanzó el refuerzo de la red de Centros de Información á Muller (CIM), que suma actualmente 84 puntos de atención en toda Galicia. A partir de la segunda quincena de diciembre se incorporarán también unidades móviles, que recorrerán los siete campus universitarios y diversas áreas del rural para acercar información y apoyo a las mujeres que lo precisen.

«Es necesario dar una respuesta firme y coordinada frente a la violencia de género. Es una responsabilidad compartida», señaló la conselleira en el Parlamento, donde aseguró que se mantendrán y ampliarán las ayudas económicas destinadas a favorecer la autonomía de las víctimas.

La oposición, sin embargo, se mostró crítica. La diputada del BNG Noa Presas calificó los anuncios de «remix de promesas» y sostuvo que el Gobierno gallego «suspende» en la lucha contra la violencia machista por la falta, a su juicio, de recursos efectivos.

Tanto ella como la parlamentaria socialista Paloma Castro reprocharon a la Xunta su gestión del caso del exconselleiro do Mar Alfonso Villares —que dimitió tras una denuncia por agresión sexual presentada contra él—, por haberlo «amparado durante meses», después de lo que fue despedido con aplausos, y no mostrar ningún apoyo a la mujer denunciante. Castro acusó también al Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda de «tener desprotegidas» a las víctimas de género violencia de género. Así, consideró que «la mejor prevención es la educación», por lo que pidió un pacto social en esta temática.