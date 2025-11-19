La Fegamp dice estar «lejísimos» de un acuerdo con la Xunta por el pago del SAF

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, afirma que «están lejísimos» de un acuerdo con la Xunta respecto a la retribución del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Según explicó, la propuesta de la administración autonómica fue rechazada por todos los alcaldes de la ejecutiva, independientemente de su signo político.

«Queremos que se cumpla la ley de dependencia y que esté financiado al 100% por Xunta y Estado. Ahora pagamos 12 euros la hora, cuando el precio medio supera los 20», señaló.

Además, Varela alertó de que los ayuntamientos destinan entre un 20-30% de su presupuesto al SAF, comprometiendo otros servicios, y advirtió: «O ponemos ya una buena financiación o el SAF está destinado al fracaso», ante la subida de costes y nuevos protocolos de seguridad para las trabajadoras.