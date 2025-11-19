Corgos, sobre la financiación autonómica: «Queremos más recursos, Galicia lo necesita»
El Ministerio de Hacienda se comprometió a presentar una propuesta en el plazo de dos meses
REDACCIÓN
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, dio ayer por bueno el compromiso del Ministerio de Hacienda de presentar en dos meses un nuevo modelo de financiación autonómica, sin embargo tiene serias dudas que la ministra, María José Montero, cumpla su palabra. En todo caso, enfatizó que el futuro modelo de financiación autonómica que necesita Galicia requiere «más recursos».
«Lo que queremos es que se ponga encima de la mesa una propuesta de asignación de recursos, y más recursos», dijo ayer en declaraciones a los medios antes de presidir un encuentro de bienvenida a los miembros del comité de seguimiento del programa FSE+ Galicia 2021-2027.
«Frente a globos sonda o medidas que no benefician a Galicia, pueden beneficiar a otras comunidades pero a Galicia no, como el proceso de mutualización de deuda, nosotros lo que necesitamos es un nuevo sistema de financiación autonómica con más recursos», incidió.
En el otro extremo de la península, Cataluña ya un paso mucho más lejos. La Generalitat ha calculado que podría recibir entre 3.800 y 5.000 millones de euros más. La Xunta carece, al menos de momento, de esta información.
