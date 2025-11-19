CIGUS capta 11 millones para contratar a 40 investigadores posdoctorales
REDACCIÓN
Santiago
La Red CIGUS logra su primer proyecto europeo «MSCA COFUND», que permitirá incorporar a 40 investigadores posdoctorales durante cinco años. El programa, denominado TalentaGal, cuenta con un presupuesto de 11 millones, cofinanciado por la UE y la Xunta.
Según el conselleiro Román Rodríguez, supone «un hito para la I+D+i gallega» y reforzará áreas clave como biotecnología, medicina, química, TIC o nanomateriales. Los investigadores harán estadías en universidades, empresas y administraciones públicas.
