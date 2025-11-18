La Xunta anima a la hostelería a pedir las ayudas para embellecer el litoral

La Xunta anima a los negocios de hostelería y alojamiento ubicados en la costa gallega a solicitar las ayudas para el embellecimiento del litoral. El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, recordó en una jornada técnica que el plazo, ampliado por el Gobierno gallego, continúa abierto hasta las 20.00 horas del 12 de diciembre.

Podrán optar hoteles, campamentos, establecimientos de turismo rural, restaurantes, bares y cafeterías. Las ayudas contemplan tres líneas: eficiencia energética, digitalización de recursos turísticos y la mejora de la imagen exterior.