Trabajadores contra incendios: «Queremos trabajar, no mendigar»
Protestan por mejoras laborales coincidiendo con el cese de 938 fijos discontinuos
REDACCIÓN
Decenas de trabajadores de prevención y extinción de incendios se manifestaron ayer en Santiago para exigir empleo estable durante todo el año y mejoras laborales que les permitan «trabajar y no mendigar». La protesta, frente a la sede de la Xunta en San Caetano, coincidió con el cese de 938 fijos discontinuos. Era una fecha «simbólica» con la que denunciaban «la falta de responsabilidad» —dicen— del Gobierno.
El bombero forestal y delegado de la CIG, Xulio Saiáns, subrayó que este personal puede contribuir a la restauración de las zonas quemadas y reforzar la prevención para reducir la intensidad de los incendios. Entre consignas como «Trabajo digno 12 meses y no 9», criticaron que se les despida en invierno para volver a llamarlos en primavera.
La CIG recordó que otras comunidades ya han mejorado las condiciones de estos profesionales, mientras la Consellería do Medio Rural se niega a abrir una negociación. También alertan de la entrada de personal sin formación suficiente, lo que incrementa la gravedad del problema.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- La Xunta deja la puerta abierta a cambios en la moratoria del eucalipto
- Entra en vigor la prohibición de criar aves de corral al aire libre
- Tres testamentos en dos décadas para proteger a su hija: «Es un blindaje por si uno de los dos ‘pierde’ la cabeza»
- Bruselas pretende quitar la PAC a cerca de 5.000 jubilados para 2032
- La Xunta tendrá ya en marcha en 2026 las 4.000 viviendas públicas prometidas
- Alerta amarilla en todas las provincias de Galicia salvo Lugo