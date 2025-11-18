Sanidade pide «generosidad» para evitar la huelga en plena ola de gripe

Ante la huelga convocada en Atención Primaria, que comenzó este martes con dos concentraciones de un cuarto de hora en las puertas de los centros de salud y puntos de atención continuada, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, apeló a la «generosidad» de los sindicatos y la Consellería para evitar el paro convocado para los días 26, 27 y 28 de noviembre en plena ola de gripe que, dijo, sería la «tormenta perfecta» y repercutiría en la asistencia de los pacientes.

Tras expresar el «máximo respeto» a las concentraciones que arrancaron este martes y continuarán el miércoles delante de la Consellería, en Santiago, Gómez Caamaño recordó que Sanidade ya propuso el viernes pasado la retirada del Plan de Recursos Humanos que generó «toda esta controversia», y se mostró «optimista» de cara a que la reunión del viernes sirva para desconvocar la huelga: «Hay que negociar, hablar, hay que buscar puntos de encuentro, porque va a ser imposible que ambas partes consigan lo que quieren».

Estas declaraciones llegaron el día después de que las sociedades científicas de Atención Primaria (Agamfec, SEMG y Semergen) mostrasen su apoyo a la convocatoria, acorde a la «responsabilidad de velar por la excelencia de los profesionales y por la eficacia y adecuación de la respuesta de la organización sanitaria a las necesidades de la población». Estos principios, aseguran, son «vulnerados de manera directa», por el plan propuesto por Sanidade, destacando en especial la creación de nuevas categorías, como la de facultativo especialista de AP.

Precisamente, este martes, desde la Confederación Intersindical Gallega aseguraron que ni la retirada de la propuesta —que preveía convertir todas las vacantes en FEAP— ni la congelación de esta categoría que la Xunta «inventó en 2022» será suficiente para desconvocar la huelga: «Queremos que la retiren, porque no nos fiamos», expusieron en un comunicado.

En esto coinciden también otras organizaciones sindicales, como O’Mega, que, si bien valora como un «éxito» que la Xunta se comprometa a no convocar más plazas de esta categoría «que no exige formación MIR, sino únicamente un curso de convalidación», sigue adelante con la huelga porque «mantendrá las actuales» y «solo ofrece un plan de voluntariedad incentivada para extinguirlas que no sería negociado con los sindicatos».