La inactividad favorita de los gallegos

Navegar desde el móvil, ver la televisión, leer, jugar a videojuegos... La sociedad actual, que fomenta los trámites telemáticos, entra por los ojos y exige poco movimiento. De media, los gallegos se pasan 4,6 horas al día sentados, cuando ser sedentario perjudica la salud. Un estudio realizado en 54 países muestra que el sedentarismo es un «factor de riesgo para la mortalidad por todas las causas» y solo en España las muertes evitables asociadas a esa variable «podrían alcanzar» las 14.600 cada año. Así lo recoge la Consellería de Sanidade en uno de sus análisis, de ahí que la inactividad constituya uno de los indicadores a los que pasa revista en su encuesta anual sobre conductas de riesgo.

El resultado de su última exploración, relativo a 2024, muestra que solo una cuarta parte de la población gallega de 16 años en adelante incluye en su agenda la realización de actividad física varias veces por semana. Otro 38,8% mantiene con el ejercicio una relación más «ocasional» y la tercera parte restante , un 36,6%, reconoce «ocupar su tiempo libre de forma sedentaria». Los datos de sedentarismo son superiores entre las mujeres —39% frente a 34%— y entre los mayores: si la inactividad es un hábito para el 25,6 por ciento de los jóvenes menores de 24 años llega hasta el 44,4% entre quienes han sobrepasado el umbral de los 65 años.

Recomendaciones

Sanidade explica en las conclusiones de la encuesta que la «recomendación actual» para las personas adultas oscila entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física «moderada» —que podría rebajarse a la mitad, entre 75 y 150 minutos, si es «vigorosa»— y «solo» un 36,1 por ciento de la población la alcanza. Dos de cada tres gallegos no hacen actividad física o no alcanzan los mínimos.

Como ocurría con el comportamiento sedentario, otra vez las mujeres y los mayores sobresalen en el indicador, pero en este caso por abajo. Mientras que un 43,6 por ciento de los hombres consigue llegar al ejercicio idóneo, entre las mujeres únicamente cumplirían las recomendaciones un 29,3 por ciento, un tercio menos. Cuando la comparación se realiza entre los jóvenes y el grupo de edad mayor de 65 años, esa brecha incluso se acrecienta: los jóvenes, pese a prodigarse con más frecuencia en internet, son el grupo más activo; triplican a sus abuelos (59,8% frente a 21,6%).

El placer de caminar

Y, sin embargo, los gallegos (algo) se mueven. Del análisis de las respuestas de los casi 8.000 entrevistados, Sanidade destaca que, pese a los datos previos, tres de cada cuatro gallegos asegura caminar entre cuatro y siete días por semana y seis de cada diez, a diario. Además, el tiempo medio dedicado a caminar cada jornada es de 66 minutos, ellos ocho más que ellas.

«Se considera que cada año podrían evitarse entre cuatro y cinco millones de muertes a nivel mundial si todas las personas se mantuvieran más activas físicamente», recoge el Ministerio de Sanidad en sus recomendaciones, que sugieren no solo practicar actividad física aeróbica moderada o vigorosa, sino también reducir los períodos sedentarios. En concreto, anima a «limitar» el tiempo dedicado a actividades sedentarias, especialmente el tiempo de ocio frente a la televisión u otras pantallas, las del móvil incluidas.