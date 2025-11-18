«Francophon’IA»: as xornadas que poñen a Santiago a falar francés
Os días 14 e 15 de novembro tiveron lugar as xornadas Francophon’IA na facultade de Filoloxía da USC, en Santiago de Compostela
A Federación Española de Asociaciones de Profesores de Francés (FEAPF) coa colaboración loxística da recentemente renovada Asociación de Profesores de Francés de Galicia (APFG), fixeron de Santiago unha «embaixada» da lingua francesa coas xornadas Francophon’IA.
Durante día e medio, obradoiros pedagóxicos impartidos por destacados profesionais chegados de Galicia, Francia e Québec compartiron protagonismo con mesas redondas e conferencias sobre o uso e convivencia das IA no mundo educativo actual. O encontro de formación pedagóxica reuniu a preto de 200 profesores de francés de Galicia, de diversos puntos da Península e incluso do norte de Portugal.
Tamén contaron coa presenza de Cynthia Eid, presidenta da Federación Internacional de Profesorado de Francés (FIPF) e de Damien Guyard, Agregado Cultural da Embaixada de Francia en Madrid. Ademáis, colaboraron un amplo número de editoriais, a Facultade de Filoloxía da USC e a Consellería de Educación da Xunta de Galicia.
Foi unha valiosa oportunidade para que o profesorado puidese reunirse, intercambiar experiencias e reflexionar sobre as problemáticas e os desafíos ligados ao ensino desta lingua.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- La Xunta deja la puerta abierta a cambios en la moratoria del eucalipto
- Bruselas pretende quitar la PAC a cerca de 5.000 jubilados para 2032
- La Xunta tendrá ya en marcha en 2026 las 4.000 viviendas públicas prometidas
- Alerta amarilla en todas las provincias de Galicia salvo Lugo
- Los médicos ahorrarán tiempo con la IA: ¿El paciente tiene alergias?
- «Hay chicas de 4º de la ESO en OnlyFans como forma fácil de ganar dinero»
- La alta demanda para retirar el amianto de construcciones eleva meses la espera