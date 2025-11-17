La Xunta aprobará este año la oferta de 700 plazas libres y 300 de promoción de la administración general

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha anunciado que la Xunta aprobará antes de finalizar este año la oferta de empleo público de la administración general para el año 2025, con más de 700 nuevas plazas de acceso libre y otras 300 de promoción interna.

«Con este compromiso continuaremos reforzando a lo largo de la legislatura los servicios públicos de forma planificada, teniendo en cuenta que en los próximos cinco años habrá que afrontar un recambio de al 5.000 efectivos», ha destacado el conselleiro, en su comparecencia en el pleno del Parlamento del debate de totalidad de los presupuestos para el año que viene.

En su intervención, Corgos ha repasado las grandes cifras del proyecto de ley que impulsa el Gobierno gallego, y ha reivindicado el gasto social y el esfuerzo inversor.

El conselleiro de Fancenda, Miguel Corgos, en el parlamento gallego para el debate de los presupuestos. / Xoán Álvarez

Las cuentas de 2026 ascienden a 14.240 millones de euros y, según la clasificación que hace Facenda, tres de cada cuatro euros se dedican a sanidad, educación y política social, así como a políticas de empleo.

Asimismo, la consellería reivindica «nuevas rebajas selectivas» para el año próximo, con «especial foco» en la vivienda y en los colectivos «más vulnerables».

En su turno, el titular del departamento autonómico ha aprovechado para comentar que lamenta los tiempos del Gobierno central y que debido a eso no puede participar este lunes en el consejo de política fiscal y financiera (CPFF).

Críticas de la oposición

Tras el responsable de Facenda, han intervenido los portavoces de los grupos parlamentarios, los de la oposición para exponer sus enmiendas a la totalidad, que requieren la devolución de los presupuestos, y que han sido rechazadas por el voto en contra del grupo mayoritario (PPdeG).

En primer lugar, desde el grupo mixto, Armando Ojea ha criticado el «modelo escorado» hacia las provincias de A Coruña y Pontevedra que en su opinión mantiene el Ejecutivo de Alfonso Rueda con sus políticas, y ha puesto también el foco en las necesidades de recuperación tras los incendios forestales sufridos en Ourense.

Por parte del PSdeG, su portavoz, José Ramón Gómez Besteiro, ha afirmado estar «dispuesto a apoyar estos presupuestos» a cambio de «cinco cambios»: la aceptación de la propuesta de condonación de la deuda, el incremento en 225 millones de la partida de vivienda, el aumento en 100 millones de las políticas sociales, la dotación para contratar a 400 nuevos profesionales sanitarios para atención primaria y otros 200 millones para garantizar un territorio «más cohesionado y vivo».

«Hagamos unos nuevos entre todos», ha pedido Besteiro, tras preguntarse «para quién gobierna este Gobierno», toda vez que las cuentas, a su juicio, no contemplan «cambios estructurales, ni una apuesta valiente por modernizar el país, ni una sola medida que permita que el modelo productivo evolucione».

Para el socialista, «lo único que se expande año tras año es la propaganda institucional» y las arcas públicas dejarán de ingresar 793 millones de euros por beneficios fiscales, lo cual ve "una barbaridad de dinero" que los populares «perdonan» al 4% de los gallegos.

Por su parte, la diputada del BNG Noa Presas ha advertido de que este presupuesto «no va a servir para dar respuesta a las necesidades» de los gallegos, y ha instado a los populares a que «rectifiquen».

La nacionalista ha incidido en que «un presupuesto que crece menos de lo que crece la carestía de la vida es un presupuesto recortado» y ha recordado que, según sus cálculos, serían necesarios «más de 119 millones de euros a mayores solo para poder hablar de un presupuesto congelado».

Frente a lo que considera un «Gobierno insolidario y de espaldas a la clase trabajadora», Presas también ha reclamado la aceptación de la condonación de la deuda y ha tildado de «impresentable» que después de la «catástrofe» de la ola de incendios de agosto las cuentas «sean prácticamente una calcomanía del modelo del PP de los años anteriores».

El Bloque plantea una «alternativa que moviliza más de 2.000 millones de euros, más de 60 medidas de calado, una urgencia vital para este país» en ámbitos como la salud mental, el servicio de ayuda en el hogar, la recuperación tras los fuegos y el acceso a la vivienda.

En sus sucesivas réplicas, el conselleiro ha rechazado «trampantojos populistas»" con las cifras y ha defendido un «importante esfuerzo discriminador» para apoyar a provincias como Ourense. Al respecto, ha ironizado en cuanto a la distribución territorial de las partidas al referirse, a modo de ejemplo, al gasto universitario: «Dónde va a estar? En Torrelodones?».

«Un timo llamado condonación»

Por su parte, el popular Alberto Pazos ha subrayado que su grupo quiere «un país donde los pobres sean más ricos y no uno en el que los más ricos sean más pobres», que es lo que ha atribuido a la oposición.

Y se ha mostrado contrario al «intento de endosar un timo llamado condonación de la deuda», pues «la deuda no desaparece» y «lo que pretenden es que se pague a escote» cuando «unos» encargaron «champán y caviar» y otros «churrasco y vino del país».