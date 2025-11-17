Inés Rey evita respaldar la estrategia política de Besteiro

La regidora socialista de A Coruña, Inés Rey, evitó ayer respaldar de forma clara la estrategia política de su líder de partido, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reconociendo que el resultado de las últimas elecciones autonómicas, en la que obtuvieron el peor resultado de su historia en la comunidad y quedaron como tercera fuerza política, fue «pésimo», y que todavía «hay tiempo para exponer un proyecto de país, netamente gallego, que responda a las necesidades de Galicia».

Así lo explicó en una entrevista concedida a la Cadena Ser, cuestionada sobre cómo se está recuperando su partido del ‘batacazo electoral’ del año pasado. Al respecto, Rey respondió con tibieza, asegurando que no le gusta «opinar de este tipo de cuestiones». «Estamos en un momento en el que hay que recomponerse», aseveró, evitando responder sobre si echa o no de menos un mayor peso político dentro de su partido y mostrándose confiada, eso sí, de que allá donde gobiernan los socialistas «mejora la vida de los ciudadanos». Se trata de unas declaraciones que llegaron el mismo fin de semana en el que el PSOE coruñés apeló a «reconstruir puentes» en el Comité Nacional, después de que la alcaldesa no fuese consultada sobre los cambios en la subdelegación del Gobierno.

Por otro lado, Rey se mostró escéptica sobre la «palabra» de la Xunta en torno a descentralización del Grado de Medicina, asegurando que «no se fía» del acuerdo. En esta línea, tachó la postura de la Xunta y de la USC de «arcaica» y «cortoplacista», al negarse «sistemáticamente» a que haya dos nuevas universidades públicas en Galicia.

Finalmente, cuestionada al respecto, reiteró su oposición a que la Xunta autorice univeridades privadas para impartir esta titulación. «Si el argumento es que no hay demanda, tampoco la hay para la privada; y, si no son necesarias más facultades de medicina, no me vale que se autoricen a universidades privadas», aseveró.