Galicia no apoyará el límite de gasto para sacar adelante los Presupuestos del Estado

Galicia no apoyará el límite de gasto propuesto por el Ministerio de Hacienda que es necesario para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2026. Así lo avanzó esta mañana el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quien criticó al Ministerio de Hacienda que "llega tarde" y tendría que haber empezado "hace meses" con la elaboración de las cuentas.

El Ministerio de Hacienda reúne esta mañana a las comunidades en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde les trasladará la senda de déficit prevista para el próximo año.

"Llevamos todas las legislaturas sin presupuestos y parece ser que lo que se nos dice hoy es que empieza el procedimiento, que ya tenía que haber empezado hace meses, para aprobar los primeros presupuestos de la legislatura", afeó durante una entrevista en "Espejo Público" de Antena 3.

Rueda ha señalado que las negociaciones para el debate de los Presupuestos "hay que empezarlas con tiempo" ya que afecta a los cálculos de las comunidades para aprobar sus propias cuentas. "Si hubiera que esperar al Gobierno, listos iríamos", lamentó.

Ausencia de Corgos

Asimismo, justificó que el Consejero de Hacienda, Miguel Corgos, no acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes porque asistirá al debate de los Presupuestos de Galicia en el Parlamento autonómico, asegurando que son "totalmente necesarios". En su lugar, irá el secretario General Técnico y del Tesoro, David Cabañó.

Al ser preguntado si va a dar su apoyo al límite de gasto, ha respondido tajante: "no". E insistió en que da la sensación que ahora, "por lo que sea", al Gobierno le interesa hacer ver que empieza la elaboración de unos presupuestos a los que "llega tarde, llega tardísimo, llega incumpliendo todos los plazos".

De esta forma, ha declarado que no imagina poder estar sin presupuestos y que en Galicia se aprueban todos los años "en tiempo y forma" para tener una gestión financiera "adecuada" que les permita desarrollar sus políticas.

También explicó que "no puede entender" que el CPFF no se aproveche para hacer lo que, según el presidente, están "reclamando" todas las comunidades autónomas, que es sentarse para llegar a un nuevo modelo de financiación autonómica, como reclaman las comunidades gobernadas por el PP.

Bloqueo

Por otra parte, ha lamentado el "bloqueo" que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo sobre Galicia, según el presidente de la Xunta, al ser cuestionado por su lectura sobre el ecuador de la Legislatura.

"Por lo que respecta a Galicia, estaría bien poder reconocer que el Gobierno central está haciendo buenas cosas aquí porque hasta el final supone el progreso para esta tierra, pero en este momento estamos en una situación de bloqueo", subrayó.

Este bloqueo lo ha achacado a otras "preocupaciones" que, según el presidente, esta teniendo Moncloa en estos momentos, como las causas abiertas por corrupción en el entorno de Sánchez y "la tensión de qué nuevos casos les van a saltar cada día".

Financiación autonómica

Al inicio de la reunión del Consejo de Política Fiscal, el secretario xeral y do Tesouro, David Cabañó, mostró también su malestar porque este encuentro es "extemporáneo" y tenía que "haberse producido antes". Así, lamentó que la comunidad autónoma tuvo que elaborar sus presupuestos sin conocer la senda de estabilidad ni las reglas del gasto marcadas por el Gobierno.

Cabañó, que acude a la cita en lugar del conselleiro de Facenda, aseguró que tiene "pocas expectativas" y se quejó de que no se vaya a a abordar la reforma del sistema de financiación autonómica "que es lo que interesa a las comunidades". En todo caso, aseguró que no tiene por qué repetirse la situación del último Consejo de Política Fiscal en el que las comunidades del PP plantaron a Hacienda en protesta por la quita de la deuda.