Galicia aspira de nuevo al Árbol Europeo del Año con un metrosidero de 200 años

Galicia vuelve a pujar por alzarse con el título del Árbol Europeo del Año. Ya lo hizo la ciudad de Santiago de Compostela en 2022 con el Carballo del Banquete de Conxo. Ahora es el Concello de A Coruña quien ha lanzado su propia candidatura para 2026.

Para ello se ha escogido un ejemplar único, el Metrosideros excelsa Gaertn situado en el interior del cuartel de la Policía Local en Monte Alto. Este árbol tiene más de 200 años de historia y está considerado el ejemplar más antiguo de la ciudad, donde hay muchos más plantados de esta especie en lugares como el paseo marítimo.

Por ahora, el elegido tendrá que competir en el certamen Árbol y Bosque del año en España 2026.

Esta iniciativa, propuesta por la ONG Bosques Sin Fronteras, busca reconocer árboles especiales no solo por su belleza o tamaño, sino por las historias y vínculos humanos que representan, según explica el Ayuntamiento en una nota de prensa. Tal y como recogen, A Coruña participa con un árbol que combina valor natural, singularidad y un relato histórico que despierta interés internacional.

La votación para escoger los ejemplares ganadores estará abierta del 17 de noviembre al 17 de diciembre a través de la web arbolybosquedelaño.es. Será necesario introducir un correo electrónico para validar el voto. En caso de ganar a nivel estatal se accedería al certamen europeo Tree of the Year.

Un metrosidero único

Este metrosidero impresiona por sus dimensiones, con 20 metros de altura, un perímetro de 8 metros en el tronco y una copa de 30 metros de diámetro. Desde hace años forma parte del Catálogo Galego de Árbores Senlleiras y destaca tanto por su antigüedad como por su excepcional presencia en el espacio urbano.

Foto de archivo del metrosidero / Carlos Pardellas

Además de su valor natural, este ejemplar cuenta con una historia que le añade atractivo y relevancia, puesto que diferentes estudios sugieren que este árbol, de origen neozelandés, podría ser introducida en Galicia por marineros españoles en el siglo XVI. Una línea de investigación recogida en el libro Nueva Zelanda, un puzzle histórico, del escritor y marino Winston Cowie propone que este árbol podría ser una pieza clave para entender el papel de la navegación española en las exploraciones del pacífico.

"Este metrosidero es mucho más que un árbol, es parte de la memoria viva de la ciudad y un símbolo de la conexión entre naturaleza, identidad y conocimiento", destacó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.