Diez años de exenciones fiscales en las herencias: 60 legados en vida cada día

Galicia se ha convertido en un auténtico oasis fiscal para las herencias en línea directa (padres-hijos, abuelos-nietos y cónyuges). De ser la sexta comunidad que más recaudaba por decir sí a un testamento, ha pasado a situarse en la cola del mapa tributario español. Desde 2016 la factura fiscal tanto en el impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio es cero en la comunidad gallega. ¿La razón? Por un lado, las bonificaciones de la Xunta para legados, en un primer momento, de menos de 400.000 euros y, desde 2020, para los que no superen el millón. Y por otro, la sentencia del Tribunal Supremo que exime de tributación la ganancia que supone ese bien, siempre que se transmita en vida. En diez años de aplicación de estas rebajas tributarias, más de 192.000 familias gallegas adelantaron parte de su herencia en vida, por lo general viviendas.

Mientras otras comunidades mantienen tipos elevados en Sucesiones, la política autonómica y el fallo del Alto Tribunal en Galicia han abierto una brecha tributaria notable. Este diferencial explica por qué miles de contribuyentes gallegos optan por adelantar la transmisión de su patrimonio en vida: no solo se benefician de un ahorro inmediato, sino que evitan la incertidumbre de futuras reformas estatales que podrían homogeneizar la tributación en todo el territorio.

Ante este panorama, las transmisiones inter vivos en Galicia se han convertido en uno de los asuntos estrella en las notarías, batiendo año tras año récords de registros. Desde que entraron en vigor los cambios en 2016 hasta junio de 2025 (periodo del que datan los últimos datos disponibles), se tramitaron más de 192.000 herencias en vida en la comunidad, según datos del Colegio Notarial de Galicia. Solo en el primer semestre de este año fueron 10.706, un 8% más que en el mismo periodo de 2024, lo que se traduce en una media de 60 pactos sucesorios cada día.

Las herencias en vida registradas a día de hoy son el triple de las que llegaban a las notarías gallegas antes de la reforma tributaria. A modo de ejemplo: 2024 se cerró con 20.600 pactos sucesorios en Galicia frente a los poco más de 7.300 registrados en 2015, año previo a las exenciones. Y si se echa la vista todavía más atrás, son casi seis veces más que hace dos décadas: en 2007 fueron apenas 3.900.

Lejos de contenerse, el tirón de las herencias en vida sigue creciendo. En 2021, ejercicio post-COVID, se alcanzó el máximo: casi 25.900. La pandemia actuó como catalizador de una tendencia que ya venía gestándose: la idea de «dejarlo todo atado y bien atado» se instaló en la cultura gallega y disparó el uso de los pactos sucesorios como herramienta de planificación patrimonial. Desde 2020, el volumen de herencias en vida registradas en las notarías gallegas suma más del 60% del total de las tramitadas desde que entraron en vigor las exenciones en materia de sucesiones. En cifras absolutas: fueron más de 121.000 los legados inter vivos entre 2020 y el primer semestre de este año, de los 192.446 registrados desde la reforma tributaria de 2016.

Al mismo tiempo, el temor a un nuevo hachazo fiscal del Ministerio de Hacienda en el impuesto de Sucesiones ha sido otro de los factores que ha llevado a miles de contribuyentes a testar en vida. La reforma de la financiación autonómica, pendiente desde la pasada legislatura y que ahora cocina el Gobierno central, incluye la posibilidad de fijar un tipo mínimo en este tributo para todas las comunidades, con el objetivo de reducir la brecha fiscal entre territorios. Esa amenaza lleva a cada vez más gallegos a optar por la herencia en vida en lugar de dejar su legado a expensas de las decisiones del Gobierno de turno.