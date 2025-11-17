Carmen Eiró: «A Fiscalía é proximidade, humanidade e rigor»

En su intervención, el fiscal general del Estado abogó por una justicia que se acerque a la ciudadanía para ser "solucionadores de problemas y no creadores". García Ortiz arrancó su discurso con unas palabras en gallego en las que recordó a Castelao: “Loitar polo xusto é loitar pola vida mesma, a liberdade non se pide se conquista" y esa conquista, aseguró, solo es posible mediante “instituciones sólidas y personas íntegras que convierten esos principios en realidades".

Las primeras palabras de su discurso fueron para dejar constancia de la "reafirmación" del “compromiso con la justicia, con la legalidad y con los derechos fundamentales, "que constituyen la esencia del Estado de derecho". Espera Ortiz que la justicia sea un derecho y no un privilegio, puesto que ha sostenido que "la justicia reside en la confianza del pueblo y también la fortaleza del Estado".

El fiscal general del Estado también urgió la necesidad de cambiar el modelo de justicia penal para que la instrucción de los procesos penales la asuma el Ministerio Público. "Es ineludible un cambio, la única forma de perseguir las nuevas maneras de delincuencia es que la investigación la asuma la Fiscalía, no porque los jueces de instrucción no sean capaces sino porque tenemos que dar respuesta a fenómenos que tienen que trascender lo local”, advirtió durante el cierre del acto.

Ante miembros de la carrera fiscal y judicial, representantes políticos y otras autoridades, en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), García Ortiz apeló a la colaboración institucional y reivindicó el trabajo del Ministerio Público. "Llegando a cada rincón", ha recalcado para destacar que el valor de la Fiscalía es "servir a los ciudadanos". Esto para pedir, no obstante, avanzar en la modernidad de esta institución. "Que a veces se nos niega con determinados perjuicios", ha lamentado.

De "sano y necesario" calificó la renovación en el ámbito judicial, ante el cambio en la Fiscalía Superior de Galicia por retiro del predecesor de Eiró.

"Necesitamos despojarnos un poco de algún ropaje que nos aleja de la ciudadanía, de la gente, necesitamos acercarnos y ser los solucionadores de problemas no los creadores de problemas, ese debe ser nuestro empeño", concluyó.