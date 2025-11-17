Bruselas pretende quitar la PAC a cerca de 5.000 jubilados para 2032

En la nueva propuesta de la Comisión Europea, cobrar una pensión de jubilación será incompatible con recibir el pago directo de las ayudas de la Política Agraria Común, lo que podría dejar fuera a gran parte de los beneficiarios en un sector muy envejecido. En Galicia, esto podría llegar a afectar a cerca de 5.000 personas, según las estimaciones de Unións Agrarias, que reciben un pago medio de poco más de 2.100 euros. En todo caso, desde el sindicato tienen claro que, precisamente, uno de los grandes problemas de este país es que los pagos de la PAC se emplean como una suerte de complemento para corregir las bajas pensiones, algo que no ocurre en otros países, como en Francia, donde se dedican a «los que producen».

Hoy por hoy, los requisitos para poder compatibilizar la jubilación y el cobro de las ayudas directas de la PAC tienen, a grandes rasgos, dos vertientes. La primera, igual que con otras prestaciones, es la normativa de la Seguridad Social: que los ingresos anuales no superen el Salario Mínimo Interprofesional, o, en caso contrario, optar por la jubilación activa, que permite cobrar parte de la pensión si se trabaja por cuenta propia o ajena. La segunda la estipula la propia PAC, y es la necesidad de ser considerado «agricultor activo» , para lo que hay que ser el titular de la explotación y asumir el riesgo, entre otros requisitos.

Pero esto podría cambiar si se aprobase la nueva propuesta del reglamento europeo que establece las nuevas condiciones para la ejecución de las ayudas de la PAC para el período 2028-2034, que refleja de forma explícita que «los Estados miembros garantizarán que los solicitantes que alcancen la edad de jubilación determinada por el Derecho nacional y reciban una pensión de jubilación dejen de recibir ayuda».

Impacto en la comunidad

Esto, a pesar de que el documento otorga a los países un período de gracia para aplicar la medida en caso de que este saliese adelante, dándoles de margen hasta 2032, dejaría a muchos pensionistas sin el complemento que a día de hoy supone el pago de estas ayudas, pero, según detalla a FARO DE VIGO el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, «que la PAC la cobren los profesionales» en activo, «va en línea con lo que se está haciendo en el resto de Europa». El ejemplo más cercano es el de Francia, señala, que «teniendo el doble del presupuesto de la PAC que España, tiene la mitad de perceptores».

En todo caso, el impacto en Galicia, pese a ser una comunidad muy envejecida, será menor que en otras comunidades, porque «curiosamente, los perceptores de la PAC de más de 65 años, y por tanto jubilados, son menos que en otras zonas del Estado» .

Así lo reflejan los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del año 2024, que analiza la percepción de ayudas en las explotaciones de titularidad de persona física. Mientras que en España los mayores de 65 que reciben ayudas directas de la PAC son el 39% del total, en Galicia suponen el 27%: esto es, 5.363 personas de los 19.595 beneficiarios totales, de las que Unións Agrarias calcula que un 90% recibe una pensión de jubilación, por lo que unas 4.826 podrían quedarse fuera de los pagos en los próximos años. En total, este grupo recibió algo más de 11,5 millones de euros, lo que da un pago medio de 2.178 por persona al año; mientras que la pensión de jubilación media de los autónomos es de 756 euros al mes.

Ante esta situación, desde el sindicato defienden que la «ventanilla de reclamación» no debe ser la PAC, sino la Seguridad Social, resolviendo la problemática de la precarización de las pensiones en el rural, sobre todo teniendo en cuenta que en Galicia «las pensiones de jubilación dentro del sector primario son de las más baratas del Estado». La «tentación» de «ligar las ayudas de la PAC para arreglar un problema que tiene que arreglarse con las propias pensiones», genera «unos frenos que no nos podemos permitir», como el descenso de la productividad y el abandono de las tierras, que «trae como consecuencia los incendios». En todo caso, y a pesar de que García tiene claro que los requisitos para percibir la PAC serán cada vez más exigentes, habrá que esperar a ver si finalmente se aprueba o no el documento.