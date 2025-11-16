La Xunta reservará a jóvenes el 25% de la vivienda pública en venta y el 40% de los alquileres

Las 4.000 viviendas de promoción pública comprometidas por la Xunta para esta legislatura estarán ya todas en marcha en 2026. Ya se están construyendo 3.000 y el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, avanzó esta mañana que para el próximo año estarán ya en distinta fase de ejecución otras 1.000. La idea es facilitar el acceso a un hogar sobre todo a los jóvenes, que son los que tienen más dificultades. Por esta razón, reservará el 25 por ciento de todos estos inmuebles que se pongan a la venta y el 40 por ciento de todos los alquilers públicos a gallegos de menos de 36 años.

Fue uno de los anuncios avanzados por Rueda tras el retiro con sus conselleiros en Armenteira (Meis) donde se fijó la hoja de ruta del gobierno para el próximo año. Así, prometió llegar a los 100.000 dependientes atendidos en 2026, un compromiso que ya está a punto de alcanzarse ahora, pues la cifra de personas atendidas es ya de 98.000. De hecho, la Consellería de Política Social ya preveía alcanzar esta meta en 2025 gracias al plan de choque para agilizar la tramitación de las solicitudes de dependencia.

El jefe del Ejecutivo gallego recordó que además el próximo año se pondrá en marcha el nuevo Centro de Protonterapia, empezará a funcionar la Fundación Galtia para atraer a investigadores de alto nivel, así como la nueva fábrica de IA. Se impulsarán leyes como la Lei de Educación Dixital o la Lei de Administración Local y se aprobará el pacto por la lengua y se renovará el Plan Xeral de Normalización Lingüística.

Incendios

Según detalló Rueda, también se mejorarán las infraestructuras de lucha contra el fuego y la prevención y "contaremos con tres aeronaves más". En cuanto a la energía eólica el objetivo es avanzar en la repotenciación de los parques para pasar de 2.500 aerogeneradores a 700 pero produciendo un 35 por ciento más.

En vivienda, además de tener en marcha las 4.000 viviendas de promoción comprometidas, se darán ayudas para rehabilitar casas para los trabajadores que se instalen a Galicia gracias a los programas de captación de talento. Y se empezarán a adquirir locales comerciales para destinarlos a vivienda.

En todo caso, durante toda su comparecencia Rueda supeditó muchos de estos objetivos a que el Gobierno no entorpezca su labor. Así denunció, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "sigue bloqueando la reforma del sistema de financiación autonómica" y ha presentado recursos a sus iniciativas para impulsar el sector eólico y al plan de choque de dependencia. "Somos un gobierno unido, que trabaja coordinadamente, habrá quien quiera poner obstáculos y solo ofrece inacción, confrontación, conflicto y tensión. Ése no es el camino", advirtió.