Sanidade aconseja el uso de mascarilla en el centro de salud por la llegada de la ola de gripe

Ante el inicio precoz de la ola epidémica de la gripe, la Consellería de Sanidade anunció este domingo su decisión de activar el Plan sanitario de invierno, con el que busca prevenir, planificar y gestionar los recursos necesarios para garantizar la asistencia ante el aumento de contagios. Entre las medidas, se incluye la recomendación de usar mascarilla en los centros de salud, puntos de atención continuada y urgencias, se tengan o no síntomas, y en todos aquellos servicios hospitalarios en los que se atienda a pacientes vulnerables, como unidades de Cuidados Intensivos, áreas de reanimación y de usuarios oncológicos, hospitales de día y unidades de diálisis.

Del mismo modo, el plan también recoge la promoción de la atención domiciliaria proactiva, la citación en centros de salud con cadencias entre pacientes para evitar aglomeraciones o establecer circuitos de triaje diferenciados para personas con sospecha de padecer infección respiratoria. Finalmente, se mantendrá una red de 70 farmacias centinela, que colaboran con la Dirección General de Salud Pública gallega para recopilar información sobre la venta de antigripales y test de gripe y covid-19 como forma de adelantarse a posibles aumentos de contagios.

En esta línea, en un comunicado el Ejecutivo autonómico destacó el esfuerzo que se está haciendo en prevención, ampliando la inmunización con la vacuna antigripal de alta carga a las personas de entre 70 y 79 años, una vez demostrado que se reduce el número de ingresos, y aumentando hasta los 11 años la vacunación infantil.

Situación actual

De este modo, la Xunta espera asegurar los recursos necesarios y adelantarse a las consecuencias de la ola epidémica de la gripe, que este año ha llegado antes de tiempo. Concretamente, entre la semana del 3 al 9 de noviembre —la última de la que hay datos—, se constató que la tasa de consultas por gripe en la Atención Primaria aumentó en un 64% con respecto a la semana previa, alcanzando las 45,3 consultas por cada 100.000 habitantes, con gran incidencia en la población más joven. De hecho, el grupo de edad con mayor número de consultas fue la de entre 0 y 4 años, seguida por la de 5 a 19.

En lo que a los ingresos hospitalarios respecta, en ese período se registraron 182 ingresos a causa de la gripe, lo que supone un incremento del 23% con respecto a la semana anterior, del 27 de octubre al 2 de noviembre. El aumento fue generalizado en todas las áreas sanitarias excepto en la de Ferrol; mientras que el grupo de edad con la tasa de hospitalización más elevada fue el de mayores de 80 años, con 29 ingresos por 100.000 habitantes (un 8 por ciento más que la semana previa).

Al respecto, desde la Xunta explican que en lo que va de la temporada de gripe se han registrado 590 ingresos, confirmándose una predominancia del virus de la gripe tipo A, que, precisamente, suele afectar a la población de mayor edad y, por lo tanto, «causar un mayor número de hospitalizaciones». En todo caso, el Ejecutivo autonómico asegura que, pese a su tendencia creciente, actualmente la incidencia de la gripe tiene una intensidad baja y es similar a la observada en otras comunidades autónomas del norte del país, que «están experimentando un incremento inesperado de la transmisión de este virus ya desde el inicio de la temporada».