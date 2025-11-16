Rueda acusa al Ejecutivo de Sánchez de «bloquear» su acción de gobierno

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó que tiene un «gobierno unido», «que trabaja coordinadamente» y «cumple sus compromisos», pero arremetió contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por «bloquear cualquier iniciativa que salga de Galicia». «Solo ofrecen inacción, confrontación, conflicto y tensión y nosotros nos rebelaremos contra todo eso», señaló.

Rueda presumió de haber cumplido ya «gran parte» de las promesas con las que se presentó a las elecciones autonómicas pero lamentó que la «incapacidad» del Gobierno de aprobar los Presupuestos Generales del Estado «repercute en Galicia» y censuró que además la reforma del sistema de financiación autonómica sigue «bloqueada».

Eólico

Pero además acusó al Gobierno central de intentar paralizar las iniciativas que desarrolla la Xunta «sin escuchar sus planteamientos». «Bloquean medidas de Galicia que luego ellos copian como la repotenciación de parques eólicos. Son capaces de decir que no a iniciativas suyas si las propusiéramos aquí», se quejó.

«Nos bloquean el eólico y sin energía no puede haber empresas. Tenemos peajes abusivos, hay fallos en el funcionamiento del AVE y a los aeropuertos no se les presta la atención que se merecen», censuró el jefe del Ejecutivo gallego. Rueda lamentó que los compromisos del Gobierno liderado por Pedro Sánchez son «papel mojado» porque no pueden aprobar nada al haber «perdido la mayoría». También recordó el recurso presentado por el Gobierno al plan de choque de la dependencia.

En todo caso, advirtió que «nada de esto puede afectar al avance de Galicia». «Lo más sencillo sería quedarse parados, pero no lo vamos a hacer, vamos a redoblar esfuerzos y a poner sobre la mesa en común nuevas iniciativas para dinamizar la economía, generar empleo y atraer inversiones», avanzó.