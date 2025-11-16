Pontón comparte con Cristina Kirchner su preocupación por el «lawfare»

Como parte de su viaje a Latinoamérica, la portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, mantuvo ayer un encuentro con la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, con quien compartió la preocupación de los nacionalistas gallegos por «el lawfare y el avance de la extrema derecha». Precisamente, Pontón trasladó a la exmandataria el apoyo del Bloque ante lo que considera un claro caso de lawfare», similar «al sufrido por otros líderes» como el actual presidente de Brasil, Lula da Silva. Kirchner está condenada a seis años por corrupción, que cumple en arresto domiciliario.

Del mismo modo, en la reunión, a la que también acudió la eurodiputada del BNG Ana Miranda, analizaron la situación política de la región y la geopolítica internacional, compartiendo su preocupación por «el avance de la extrema derecha», simbolizada en Argentina en «el Gobierno de Javier Milei». Para Pontón, esto es «una amenaza a la democracia», por lo que celebró que en Galicia la extrema derecha tenga «nula representación institucional».

Más tarde, en un encuentro con la directiva del Colegio Santiago Apóstol y en el Centro Galego de Buenos Aires, Pontón avanzó que el BNG reclamará, vía enmienda, un incremento del 50% en los presupuestos de 2026 para facilitar el retorno de los gallegos que así lo deseen, puesto que «Galicia es un país de acogida con un gran potencial que necesita mano de obra en muchos sectores».