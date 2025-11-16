Alerta amarilla en todas las provincias de Galicia salvo Lugo

Las fuertes y persistentes lluvias asociadas a la borrasca Claudia comienzan a remitir y este domingo solo activan el aviso amarillo (riesgo) en Galicia y en las Islas Baleares, donde se prevén entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora, informa la Aemet en su web.

La comunidad gallega tiene alerta amarilla en las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra por precipitaciones con acumulados de 15 litros en una hora, localmente acompañadas de tormenta y granizo, o de 60 litros en 12 horas.

En el Mediterráneo, todo el archipiélago balear, salvo la isla de Menorca, ha activado también el aviso amarillo por lluvias que dejarán hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Aemet advierte de que con la alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

En todo caso, para la próxima semana se producirá un descenso generalizado de las temperaturas por la entrada de una masa de aire frío.

Tras varias semanas de temperaturas anómalamente altas para esta época del año, el tiempo finalmente dará un giro brusco. Aunque la borrasca Claudia ya había introducido inestabilidad con lluvias intensas y rachas de viento en el oeste peninsular, el verdadero cambio llegará a partir del martes, cuando una masa de aire frío provocará un desplome generalizado de los termómetros, con valores incluso por debajo de la media.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso térmico acusado, especialmente en las zonas expuestas al viento del norte, donde se registrarán heladas de madrugada en amplias áreas del interior y máximas en torno a los 10 grados. En la costa y los archipiélagos el ambiente será algo más templado, aunque igualmente más frío de lo habitual.