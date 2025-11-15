Rueda, de 'retiro' con sus conselleiros este fin de semana en Armenteira
La Pousada de Armenteira es el escenario elegido para el segundo encuentro de este tipo que organiza
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está este fin de semana en un ‘retiro’ con sus conselleiros. Este es el segundo evento de este tipo organizado por el mandatario gallego que, en esta ocasión, ha elegido como escenario la Pousada de Armenteira, en el concello pontevedrés de Meis.
El objetivo de este encuentro, que sigue una fórmula muy utilizada por el fallecido Manuel Fraga cuando dirigía el Ejecutivo autonómico, sería poner en común las prioridades políticas de los distintos departamentos.
En la jornada de este sábado cada conselleiro planteará sus principales líneas de actuación, mientras que domingo habrá una intervención abierta del presidente a los medios en la que informará sobre cómo ha transcurrido el encuentro.
