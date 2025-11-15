Pontón propone en Argentina agilizar la homologación de títulos académicos

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, propuso ayer, en el marco de su viaje por Argentina, agilizar la tramitación de la homologación de títulos académicos de los gallegos que viven en la diáspora.

Lo señaló tras su encuentro con la dirección del Colegio Santiago Apóstol de Buenos Aires, entidad que lleva a cabo una intensa labor de difusión de la lengua y cultura gallegas entre las nuevas generaciones. Acompañada por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, advirtió que esta cuestión «también es un problema para el desarrollo económico de Galicia, porque en este momento tenemos muchos sectores productivos que buscan mano de obra». También apuntó, que la llegada de nuevas generaciones de la diáspora «supondría fortalecer una población muy envejecida».