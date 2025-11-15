Galicia suma un nuevo centro de excelencia en Formación Profesional (FP) tras la incorporación de la Universidad Laboral de Culleredo, especializada en Náutica, que eleva a seis los centros de este tipo en la comunidad, de un total de 75 a nivel estatal.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, y el conselleiro gallego Román Rodríguez visitaron el edificio para destacar el alto nivel de empleabilidad de la FP en la región y anunciar una inversión de un millón de euros destinada a impulsar la transformación digital, tecnológica y metodológica del centro. La financiación permitirá formar al profesorado y subvencionar proyectos de innovación e investigación aplicada.

Alegría subrayó que en Galicia 1,2 millones de jóvenes cursan estudios de FP y que muchos grados alcanzan prácticamente un 100% de empleabilidad. Por su parte, Rodríguez resaltó que Galicia es la segunda comunidad española con más centros de excelencia, concentrando el 10% de los existentes a nivel nacional.

El conselleiro destacó la «revolución silenciosa» de la FP en la última década, marcada por la duplicación de la matrícula y su papel clave en la profesionalización de los sectores productivos y en la mejora de la competitividad empresarial.