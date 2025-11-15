Aseguradoras cobran a los mutualistas si acuden a urgencias por la pública

El conflicto de Muface no está solucionado. Los mutualistas denuncian que las aseguradoras están recortando gastos y tienen pocos médicos, por lo que suben las listas de espera. Así lo denuncia la portavoz de la plataforma ‘Muface Sí’ en Galicia y Cataluña, Chus Garrido, que cuenta con 4.000 gallegos adscritos. «Nos han quitado muchísimos especialistas porque les pagan poco y las aseguradoras se llevan todo el pastel. Se quedan con el dinero», afirma.

El problema en sí no es solo la ruptura de seguros médicos con Muface, sino la «desatención» que dicen vivir sus pacientes. Una situación que se traduce en una copia del modelo estadounidense, porque, según denuncia Garrido, los gastos ocasionados a la pública por una urgencia los costea el enfermo y no la aseguradora. «A veces, el inspector del seguro que corresponde a Adeslas o a Asisa considera que no fue una urgencia vital y te pasa una factura de, a lo mejor, 3.000 euros», denuncia.

Así, explica que stos funcionarios no acuden al médico de la Seguridad Social por voluntad propia, sino por una cuestión arbitraria, de incluso vida o muerte. «Imagina que me caigo en la calle y la persona que me socorre llama al 061 o al 112 y la ambulancia me manda a un hospital público», ejemplifica. En estos casos, el Sergas cuando atiende a un paciente cubierto por una póliza médica siempre pasa la factura de los gastos a la compañía. «Antes el seguro cubría esa urgencia vital, y ahora, para que la empresa ahorre, te mandan la factura a casa», indica Garrido.

Por todo ello, la organización ciudadana en favor de Muface se manifiesta hoy a las 12.00 horas delante de todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en Galicia. Defienden el modelo sanitario privado, «desmantelado» desde la desmembración de Muface hace unos meses y la salida de diversas aseguradoras de este modelo. Un sistema que, según explica la plataforma, «durante años garantizó atención médica de calidad y libertad de elección para cientos de miles de funcionarios y sus familias».

El problema se agrava el rural, donde esta plataforma señala que «no se están cumpliendo los conciertos firmados, dejando a muchos mutualistas sin la cobertura que les corresponde». Además, estos pacientes denuncian una ralentización en las listas de espera, cuya rapidez era uno de los motivos por el que los funcionarios optaban por este régimen.

Por su parte, María Rey, usuaria coruñesa de una mutua a través de su madre, que es funcionaria, se ha quedado sin reumatólogo y, por tanto, sin las revisiones periódicas para su enfermedad. Antes estaba en DKV, que rompió con Muface, y tras un intenso periplo logró dar con otro facultativo. «En el centro al que voy ahora llevan desde agosto sin servicio de Reumatología», protesta. Por lo tanto se ve empujada a «ir a uno privado» dadas las dificultades irse a la sanidad pública. «La gente no se plantea irse a la Seguridad Social porque la colapsaría», aclara Garrido.