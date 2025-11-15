Hasta 17 ayuntamientos gestionarán los servicios de temporada de su litoral

Un total de 17 ayuntamientos gallegos asumirán en 2026 la gestión directa de los servicios de temporada en su litoral, tras el traspaso de competencias efectuado el pasado 1 de julio. Estos municipios serán los encargados de autorizar y tramitar las solicitudes de terceros para actividades e instalaciones en la zona de dominio público marítimo-terrestre (DPMT), según publicó ayer el Diario Oficial de Galicia (DOG),.

En la provincia de Pontevedra lo harán Baiona, Cangas, O Grove, A Guarda, Marín, Nigrán, Sanxenxo, Vigo, Vilaboa y Vilagarcía de Arousa y en A Coruña asumirán esta responsabilidad Cabanas, Dumbría, Miño, Oleiros, Porto do Son, Ribeira y Valdoviño. Estos concellos deberán publicar los anuncios de licitación con los plazos correspondientes para la presentación de ofertas y solicitudes de participación, así como gestionar todo el procedimiento de adjudicación.

La novedad llega con el papel de la Xunta, que por primera vez tramitará directamente las solicitudes de los ayuntamientos que deseen explotar actividades de temporada en sus playas sin tener asumida la gestión. Para los municipios que no han optado por esta competencia, las personas físicas y jurídicas interesadas aún podrán solicitar autorización a través de la sede electrónica autonómica desde el 17 de noviembre y hasta fin de 2025. Además, cualquier evento o actividad de hasta 15 días en terrenos del DPMT deberá pedirse con un mes de antelación sobre la fecha prevista de celebración.