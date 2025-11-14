La Xunta deja la puerta abierta a cambios en la moratoria del eucalipto

El presidente gallego, Alfonso Rueda, defendió este viernes la moratoria del eucalipto, vigente en la comunidad desde 2021 y prorrogada recientemente hasta 2030, aunque más flexible. Lo hizo precisamente al día siguiente de conocerse los datos más actualizados del Inventario Forestal Continuo, que reflejan un aumento de esta especie del 6% desde 2022, si bien para el mandatario autonómico, al mantenerse la superficie de frondosas y coníferas, queda constatado que hay «equilibrio» en el sector. Un «equilibrio», continuó, que aspira a seguir garantizando el nuevo texto. Sin embargo, puntualizó, «ahora toca desarrollar las determinaciones de la nueva moratoria, recoger muchas de las alegaciones presentadas» e «ir todos de la mano», dejando la puerta abierta a posibles cambios en la medida.

En todo caso, el presidente destacó que el eucalipto sigue siendo el «sustento económico de muchas familias y de muchas industrias», y que la Xunta es «perfectamente consciente» de que «la unanimidad total respecto a estas medidas es muy difícil de conseguir». Sobre el aumento de la superficie de esta especie —que ahora ocupa 438.156 hectáreas— reiteró lo dicho por los expertos que presentaron los datos este jueves, señalando que puede deberse a que se contabilizan ejemplares que «ya estaban plantados antes de la moratoria» y que ahora «tienen un tamaño que los hace entrar en el inventario».

En la misma línea fueron las declaraciones del director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, que este viernes compareció en la Cámara. Actualmente, explicó, todavía se está en tiempo de presentar alegaciones a la ley de acompañamiento de los presupuestos, a través de la que se modifica la moratoria, y, «en función de si se estiman oportunas o no», se modificarán las dos flexibilidades introducidas. En principio, estas permitirán que se cambie una plantación de parcela entre diferentes propietarios, si el terreno inicial se replanta con coníferas o frondosas; y sustituir por eucalipto el 50% de las plantaciones de pino gravemente afectadas por la enfermedad de la banda marrón durante un turno de tala.

El plazo para presentar las enmiendas termina el lunes, por lo que habrá que esperar hasta entonces para saber si el Grupo Popular —decisivo en la Cámara, donde ostenta la mayoría absoluta— presenta o no enmiendas al texto. Quienes previsiblemente sí lo harán serán los grupos de la oposición, que se han mostrado muy críticos con el nuevo texto.

Para el BNG, tal y como denunció este viernes la portavoz de Facenda, Noa Presas, la medida ha sido un «fracaso consciente», que desde el principio «alentaba» su plantación en lugar de disuadirla. En este contexto, calificó el nuevo texto, sobre el que ya ha avanzado que presentarán una enmienda parcial, de «fake bis». «Tiene tantas excepciones que, realmente, es una absoluta barra libre», censuró.

Desde el PSdeG también consideran que la flexibilización «abre la puerta a la expansión encubierta» de esta especie, según denunció en el Parlamento la diputada Carmen Dacosta, que acusó a la Xunta de usar la moratoria «como un instrumento de propaganda» sin «control real». Así, se mostró escéptica de que la Cámara apruebe alguna de las enmiendas de la oposición.

Finalmente, también este viernes se manifestó al respecto la Fundación Arume —integrada por entidades de toda la cadena monte-industria—que se reunió con los grupos parlamentarios para proponer «ajustes» y hacer las nuevas excepciones más restrictivas para «contener la expansión de esta especie y contribuir a la restauración del pino». En un comunicado, la organización muestra su «preocupación» por el aumento del eucalipto, y reclama, además, «un plan operativo, con refuerzo técnico y humano, que garantice el cumplimiento» de la norma.

Retiro con los conselleiros

En otro orden de cosas, el presidente anunció este viernes un retiro con sus conselleiros, que este año se llevará a cabo en Meis (Pontevedra) el fin de semana, para poner en común las prioridades de los diferentes departamentos de la Xunta. Es el segundo encuentro de este tipo que Rueda celebra desde que ocupa el cargo, después de recuperar el septiembre pasado esta fórmula, muy utilizada por el expresidente Manuel Fraga.