Sanidade retira su plan para paliar el déficit de médicos en Atención Primaria para evitar la huelga

La Consellería de Sanidade retira su plan para paliar el déficit de facultativos en Atención Primaria ante la rebelión de los médicos que convocaron tres jornadas de huelga a partir del próximo 26 de noviembre y amenazaban incluso con paros indefinidos si el Sergas no daba marcha atrás.

El departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño ha dado el brazo a torcer en aras de abrir un proceso de negociación con los sindicatos encaminado a buscar soluciones a la falta de profesionales en los centros de salud. Ahora mismo hay casi cien plazas vacantes en los centros de salud y la situación seguirá agravándose hasta 2029 cuando se alcancen los 244 puestos sin cubrir.

«La Consellería de Sanidade ofreció, como punto de partida, la retirada del documento de medidas que propuso a la Mesa Sectorial el pasado 17 de octubre», explican desde la Xunta. Este plan causó indignación entre sindicatos, colegios médicos y asociaciones de medicina familiar. Entre sus propuestas estaba la conversión de la totalidad de las vacantes en plazas de Facultativo Especialista, una nueva categoría creada por el Sergas que obliga a estos profesionales a realizar al menos dos guardias al mes, que para los médicos de familia hasta ahora eran voluntarias.

Además, la atención sanitaria en Primaria se prestará a partir de ahora los sábados por la mañana en los Puntos de Atención Continuada (PAC). Los profesionales piden que estos turnos de trabajo sean voluntarios «y dignamente remunerados».

El Sergas también planteaba que el Ministerio de Sanidad pudiera homologar títulos de Medicina de Familia a extracomunitarios sin el MIR pero con una formación equivalente. Este último punto enfadó especialmente a los colegios médicos de Galicia y a la Asociación Galega de Medicina Familiar y Comunitaria (Agamfec), que se sumaron a las protestas sindicales. Se convocó una huelga para los días 26, 27 y 28 de noviembre en los centros de salud para exigir la retirada del documento.

Huelga

Ante la airada respuesta de los facultativos, la Conselleria de Sanidade intentó encauzar el diálogo esta semana para frenar la huelga. Retiró su propuesta de homologar títulos de Medicina de Familia sin el MIR, que aseguró fue «malinterpretada», y se abrió a suavizar la conversión de todas las plazas vacantes en puestos de Facultativos Especialistas.

Pero no fue suficiente. Reunidos en asamblea médicos de familia del área sanitaria de Santiago y Barbanza y A Coruña mantuvieron el pulso a la consellería bajo la amenaza de un paro indefinido. Y el sindicato Simega decidió romper negociaciones con el Sergas.

Esto ha llevado a la Consellería de Sanidade a retirar la totalidad del Plan de Recursos Humanos en Atención Primaria. «Confiamos en que el marco de negociación abierto con los representantes de los trabajadores permita acordar soluciones para garantizar la asistencia a los centros de Atención Primaria en un contexto de déficit de profesionales y evitar la celebración de la huelga convocada para el presente mes de noviembre», señala el departamento de Caamaño.