Rueda reprocha a Sánchez que se acuerde de Galicia «para hacer daño»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reprochó ayer, un día después, la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso durante la sesión de control con líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que censuró los recortes en servicios públicos que aplican los populares cuando gobiernan y citó a Galicia como ejemplo de estas políticas, ya fuera en dependencia o en educación. Rueda lamentó que el presidente del Gobierno central solo se «acuerde» de la comunidad para «intentar hacer daño» y que la convirtiese en miércoles «en protagonista para mal». «No dijo una verdad sobre Galicia», recriminó.

Así lo valoró, en declaraciones a los medios, tras participar en Santiago en el acto del 25º aniversario de la empresa de capital riesgo Unirisco. Preguntado sobre la intervención del presidente, Rueda censuró que la comunidad fuese «protagonista para mal» en la Cámara baja y advirtió de que lo que le gustaría es que Sánchez se «acordase» de Galicia «para todas las cosas y reclamaciones que no están atendidas».

«Probablemente el presidente del Gobierno se ve en una situación muy complicada con muchísimos problemas de los que no quiere hablar y, para eso, lo que hace es desviar la atención hablando de los demás. Yo le pediría un poco de rigor, que si habla de Galicia, hable con datos y con datos que sean ciertos», dijo.

A modo de ejemplo, aseguró que lo dicho por Sánchez sobre «recortes en dependencia» es «absolutamente contrario» a la realidad. «La Xunta pone cantidades a mayores de las que le corresponderían porque el Gobierno central cada vez le debe más a Galicia en materia de dependencia, argumentó, antes de aseverar que «no dijo una sola verdad sobre Galicia».

Y este es solo uno de los «muchos ejemplos», indicó Rueda, que se podrían poner de que el presidente del Gobierno en su intervención «no dijo una verdad sobre Galicia», por lo que lamenta «muchísimo» que se acuerde de los galleos «para intentar hacer daño y no intentar solucionar problemas».