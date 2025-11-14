Pontón traslada al presidente uruguayo los beneficios del comercio con Galicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se reunió ayer con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, dentro de su viaje internacional de esta semana que también la llevará a Argentina. En su encuentro, la dirigente nacionalista aprovechó para estrechar vínculos entre Galicia y Uruguay, «países que comparten una historia común a través de la diáspora», al tiempo que le explicó el proyecto de gobierno de los nacionalistas gallegos y le destacó la oportunidad «en mutuo beneficio» que significaría para ambos territorios el incremento de las relaciones comerciales.

Pontón detalló a Orsi su programa de gobierno como alternativa al PPdeG, «una alternativa nacionalista y de izquierdas con el reto de liderar el país», dijo, al igual que hace un año el Frente Amplio desplazó en las urnas al anterior gobierno conservador de Uruguay, recuperando un proyecto progresista pensado para las mayorías sociales. “Orsi sigue la estela de José Mujica, que para el BNG continúa a ser un ejemplo a seguir”, destacó Pontón a la salida de la reunión en la residencia presidencial, donde compartió desayuno con Orsi.

La líder del Bloque le trasladó también la oportunidad de incrementar las relaciones comerciales y económicas, destacando la calidad de los productos gallegos en sectores claves como el agroganadero, mar-industria, el automovilístico o bienes de equipo. “Galicia tiene una interesante balanza comercial con Uruguay, pero desde el BNG pensamos que las empresas gallegas pueden exportar más y mejor”, alegó.

En relación al contrato con Cardama, Pontón apuesta “por el diálogo entre la empresa y el gobierno uruguayo para encontrar una solución satisfactoria para ambas partes, porque lo que está claro es que hay que poner una alternativa sobre la mesa que sea beneficiosa para todos”, recalcó. Pontón puso en valor a calidad del sector naval gallego, de primer nivel, solvente y de vanguardia y profesionalizado.