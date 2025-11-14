Los médicos de familia de A Coruña y Santiago amenazan con un paro indefinido
REDACCIÓN
Santiago
Los médicos de familia del área sanitaria de Santiago y Barbanza y A Coruña, tras reunirse en asamblea, mostraron su «absoluto rechazo» al Plan de Recursos Humanos en Atención Primaria presentado por el Sergas y, además de secundar la huelga prevista para los días 26, 27 y 28 de noviembre, amenazan con paros indefinidos.
Reclaman la retirada inmediata de la categoría de Facultativos Especialista y que la cobertura de los PACs los sábados por la mañana sea voluntaria.
