La universidad de Abanca no descarta impartir el grado de Medicina en el futuro

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) impulsada por Abanca no se plantea ahora implantar una Facultad de Medicina pero no lo descarta en el futuro. «En la vida todo tiene sus tiempos. No me gusta decir ni sí ni no. Habrá que verlo en su momento. Ahora no tenemos planteada la carrera de Medicina, pero en cinco, diez o 30 años no lo sé», señaló el rector de la UIE, Miguel Ángel Escotet.

Esta universidad y HM Hospitales presentaron ayer el grado de enfermería que impartirán el próximo curso académico y al que esperan sumar el siguiente los de biomedicina y fisioterapia médica y deportiva, tras iniciar ambas entidades el trabajo para la verificación de estas titulaciones.

Ambas se integrarán también en la Facultad de Ciencia, Tecnología y Gestión de la Salud de la UIE, cuyo rector, Miguel Ángel Escotet. Sobre la apertura de una Facultad de Medicina señaló: «lo importante es si la sociedad lo necesita».