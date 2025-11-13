Sánchez arremete contra los «recortes» en dependencia de la Xunta que el PP tacha de «bulo»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargó ayer durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados contra las comunidades autónomas del PP por deteriorar los servicios públicos. «Allí donde gobiernan, están replicando la política de recortes y privatizaciones que aplicaron Aznar y Rajoy a nivel nacional, con el objetivo evidente de desmantelar lo público y convertir los derechos de la mayoría en el negocio de una minoría privilegiada», condenó.

En ese grupo de autonomías, Sánchez situó a Galicia, y señaló que, durante la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, el sistema educativo público «perdió 200 profesores», mientras la privada «ganó 150». Además, en el mismo periodo, según los datos esgrimidos por Sánchez, la comunidad «perdió 6.000 plazas en escuelas infantiles públicas y ganó 5.000 en las escuelas privadas». En materia de sanidad, dijo, Galicia perdió «20 centros de Atención Primaria públicos, mientras crecía la privada» y finalmente, en dependencia, «las residencias de mayores privadas pasaron a acaparar nada más y nada menos que el 75% de toda la oferta».

«En definitiva, en los 13 años en los que usted fue presidente de la Xunta, en su tierra perdió lo público y ganaron un puñado de empresas, algunas de las cuales emplean hoy a sus familiares, censuró Sánchez al ahora jefe de la oposición.

Sin embargo, en opinión del presidente del Gobierno, el proceso de deterioro de los servicios públicos gallegos no se frenó con la marcha a Madrid de Núñez Feijóo. En este sentido, el jefe del Ejecutivo puso el foco en la inversión en dependencia, donde, según apuntó, «el señor Rueda acaba de recortar otros 17 millones de euros, consolidando así el récord que conquistó Feijóo de convertir a Galicia en la comunidad con menor gasto en dependencia por persona mayor de toda España».

Ante esta situación, Sánchez aseguró que el Gobierno va a exigir «transparencia absoluta» a las comunidades para que compartan sus datos sobre sanidad, educación y dependencia con la opinión pública.

Ya por la tarde, el PPdeG salió al paso de las críticas de Sánchez, a quien censuró por vertir sus «bulos» contra la comunidad en el Congreso, tras «los constantes agravios» a los que , en opinión de los populares, somete a Galicia desde la Moncloa.

Los conservadores consideran que las palabras de Sánchez son «un insulto» a los gallegos que durante 13 años dieron la mayoría absoluta a Núñez Feijóo y que siguieron confiando después en los populares con una nueva mayoría absoluta, en este caso con Alfonso Rueda al frente. Desde la Xunta, por su parte, sacan pecho por los datos de la comunidad en educación, sanidad y dependencia. Así, defienden, Galicia cuenta hoy con 31.800 profesores, una cifra que supone récord histórico, pese al descenso de alumnos en las aulas. En sanidad, se invierte «un 50% más» que durante el bipartito. Finalmente, en dependencia, la inversión se multiplicó por cuatro desde 2009, mientras que el número de dependientes se multiplicó por cinco.