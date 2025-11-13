El Ministerio llama a la "responsabilidad" en los gallineros domésticos en Galicia ante la expansión de la gripe aviar

El director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, apela a la “responsabilidad” de los propietarios de gallineros domésticos para evitar la propagación de la gripe aviar. Galicia cuenta actualmente con 153.603 corrales de autoconsumo registrados por la Xunta, una cifra que el responsable ministerial destacó como “clave” para poder actuar con eficacia en la prevención de la enfermedad .

“No solamente les estamos protegiendo a ellos, sino también a los productores profesionales, que son el motor económico del sector”, explicó García Muro, en un encuentro informativo telemático organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para detallar la situación actual de la influenza aviar.

El alto cargo agradeció la existencia del registro gallego de corrales domésticos, “porque favorece nuestro trabajo, ya que sabemos dónde tenemos aves”, indicó en declaraciones a FARO.

Minutos antes, el responsable del ministerio había llamado a reforzar en las instalaciones las medidas de higiene y limpieza y recordó que el contagio se produce por excrecciones (como heces de las gallinas) y secreciones.

Además, García Muro precisó que las ayudas europeas y estatales no contemplan indemnización para los animales de autoconsumo, incluso en caso de que fuera necesario sacrificarlos en corrales domésticos, una decisión que compete a las autoridades sanitarias en función del nivel de riesgo y los focos detectados.

De los 27.000 gallineros a los que afectaba la exigencia de mantener a las gallinas confinadas -de los cuales 7.069 se sitúan en zonas de especial riesgo (ZER) y 19.993 en zonas de especial vigilancia (ZEV)- ayer se pasó a la totalidad de los existentes en los 313 municipios gallegos. Es decir, todos deberán cumplir con las exigencias: el fin de la cría al aire libre (solo se permitirá mantener las aves fuera de instalaciones cerradas si están protegidas con mallas o telas pajareras que impidan el contacto con aves silvestres y si se alimentan y beben bajo techo), agua controlada, sin ferias y patos y gansos, separados. Además, los estanques o bebederos exteriores deberán estar cerrados o cubiertos para evitar la entrada de aves salvajes, o evitarlos en la medida de lo posible.

Confinamiento total y vigilancia reforzada

En efecto, desde este jueves, el confinamiento que afectaba a las gallinas criadas al aire libre se amplía a todas las granjas de aves de corral de España, una medida que supone aplicar el nivel máximo de prevención frente a la gripe aviar.

“Tan pronto como nos sea posible, iremos levantando las medidas, pero en este momento no tenemos otra alternativa, y así se ha pactado con las comunidades autónomas”, señaló el director general. “Quizá podamos aplicar una desescalada por territorios antes del levantamiento total”, añadió.

El Ministerio insiste en que la extensión del virus por varios países europeos es la que ha tenido un impacto más decisivo en el aumento del precio de los huevos, más allá del efecto de las restricciones nacionales. “La gripe aviar se ha extendido como una mancha por grandes países de la UE, y eso contribuye a encarecer el precio de un producto que ya estaba al alza por factores como la guerra de Ucrania o la moda del consumo de huevos entre los jóvenes”, apuntó García Muro, que confió en que la subida sea “coyuntural”.

Situación en España y previsiones

Hasta el momento, en el conjunto del Estado se han detectado 14 focos de la enfermedad en aves de corral, que han obligado al sacrificio de unos 2,5 millones de animales. “La situación es compleja, porque con el frío este tipo de virus suelen activarse más y este año el goteo de focos ha empezado muy pronto”, explicó el responsable de Sanidad Animal.

En 2022, España llegó a registrar 36 focos, una cifra que, según García Muro, “todavía queda lejos” de la actual, aunque el Ministerio advierte de que la evolución prevista es de empeoramiento en las próximas semanas. Asimismo, el experto aseguró que ya en ese año se tomó una medida como esta.

Pese a ello, Agricultura lanza un mensaje de tranquilidad: “El confinamiento nacional es también un toque de atención al sector y a las administraciones para que extremen las medidas de bioseguridad”, indicó.

El director general confirmó que habrá indemnizaciones para las explotaciones afectadas, tal y como recoge la normativa vigente, aunque evitó concretar plazos: “Dependerá de los calendarios de las comunidades autónomas, la Comisión Europea y el propio Ministerio”.